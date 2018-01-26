Instagram Hikayesine GIF Nasıl Eklenir ?

instagram hikaye gif ekleme, instagram stories gif ekleme. Instagram uygulaması gün geçtikçe kendini geliştirmekte ve bu gelişmenin yanı sıra yeni özelliklere sahip olmakta. Instagram’ın Snapchat’ten esinlenerek kullanıcılarına sunmuş olduğu Story hikayeler özelliği, ekstra olarak gelen yeni eklentileri ile daha hoş bir hale gelmeye devam ediyor.

Instagram hikayeleri artık öyle bir hale geldi ki, çoğu kullanıcı Instagram ana sayfasında aşağılara doğru kaymaktansa, hikayelere göz atmayı tercih ediyor. Hikayelerin bu denli kullanılıyor olması da, Instagram’ı bu yönde yenilik yapmaya itiyor. Instagram hikaye kısmına ekleyeceğiniz hareketli Gif resimleri, hikayenizi daha keyifli hale getirecektir.

instagram hikaye gif ekleme işlemi aslında oldukça basit. Tıpkı normal hikaye ekler gibi hikaye ekleme kısmına gelerek ekranı aşağıdan yukarıya kaydırın. Konum, etiket, anket ve diğer filtreleri ekleme kısmında yer alan “Gıf” seçeneğine dokunun. Burada karşınıza Instagram’da trend olmuş ve en çok kullanılan GIF’ler çıkacaktır.