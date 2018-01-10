Google Authenticator Nedir, Nasıl Kullanılır ?

Google Authenticator 2 adımlı güvenlik kodu isteyen bazı web sitelerininde kullandığı ek bir uygulamadır. Örneğin bir bankanın cep şubesine giriş yaparken Sms şifresi isteniyor ve her girişimizde sms şifresini yazarak hesabımıza giriş yapabiliyoruz Google Authenticator kodu kullanımı bu durumun önüne geçiyor ve sürekli olarak her girişte sms şifresi girmek durumunda olmuyoruz.

Google Authenticator Nedir ?

Google Authenticator’ın genel amacı 2 adımlı doğrulama kodları oluşturmaktadır. Google Authenticator ile çevrimdışı olarak internet bağlantısı kullanılmadan oluşturulabilir ve kullanılabilir. Kod kullanımı otomatik olarak yapılmaktadır kod kendi üretilir ve otomatik olarak kullanılır yani cihaz tanımlama işlemi olarak adlandırabiliriz. Bunun örneğine ise bankaların mobil uygulamalarının sms şifresi sormadan direk şifremiz ile giriş yapılabilmesi gösterilebilir. Banka hesabımız cihaza tanımlanır cihaz arka planda 2 adımlı doğrulama kodu üretir ve sisteme iletir, bizde ek olarak bir sms şifresi girmek durumunda kalmayız.

Bazı web siteleri kullanıcı isteğine göre 2 adımlı güvenlik doğrulaması ile siteye giriş yapılmasını kullanıcılarına sunuyor yine bazı Bitcoin borsalarıda 2 adımlı güvenlik doğrulaması kullanılıyor çoğuda Google Authenticator uygulamasıyla üretilen kodla sisteme giriş yapma şansı

Google Authenticator Nasıl Kullanılır ?

Google Authenticator uygulamasını telefonunuza kurarak Google hesabınızla giriş yapabilir ve karekod yardımıyla kod oluşturabilir sizden Google Authenticator kodu isteyen sitelerde basitçe kullanılabilir bu şekilde 2 adımlı doğrulama kodu isteyen sitelere her girişinizde kod girmek zorunda olmayacaksınız.