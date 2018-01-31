Facebook ve Instagram’a Nasıl Reklam Verilir ?

Facebook’ta işletmenizi büyütmeniz ve satışlarınızı artırmak istiyorsanız Facebook reklamlarını kullanmanız oldukça önemlidir. Facebook reklamları sayesinde mevcut Facebook sayfanızın beğeni sayısını artırabilir, işletmenize doğrudan telefon aramaları gelmesini sağlayabilir ya da web sayfanızın daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesini sağlayabilirsiniz yine aynı şekilde Instagram reklamlarıda çok daha fazla müşteriye ulaşmanızı sağlayacaktır. İsterseniz uzatmadan Facebook ve Instagram’a reklam nasıl verilir detaylı bir şekilde bakalım.

Facebook’a Reklam Nasıl Verilir ?

Facebook’ta reklam yayınlamak için öncelikle bir Facebook hesabınızın olması gereklidir eğer sonrasında Facebook Reklam Yöneticisi aracılığıyla kredi kartı bilgilerinizi tanımlayarak reklam yayınlamaya başlayabilirsiniz. Çeşitli formatlarda Facebook’ta reklam yayınlayabilirsiniz bu mevcut Facebook sayfanızın daha fazla beğeni alması ya da web sitenizin doğrudan ziyaret edilmesini için olabilir. Reklam yayınlamaya başlamadan önce detaylı şekilde ayarlamalar yapmanız gerekecektir, reklamınızın yayınlanacağı bölge hangi yaş aralığındaki ve cinsiyetindeki kişilerin göreceği gibi birçok detaylı ayarlamalar yapacaksınız. Son olarak reklamı görüntüleyen kişilerin göreceği reklam görseli ya da videosunu yükleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Instagram’a Reklam Nasıl Verilir ?

Instagram’da reklam yayılamak için mutlaka bir Facebook hesabınız olmalı ve Reklam Yöneticisi hizmetini kullanmalısınız. Tıpkı Facebook reklamları yayınlar gibi işlem yapar ve ister mevcut Facebook reklamlarınızın aynı zamanda Instagram’da da yayınlanmasını sağlayabilirsiniz ya da sadece Instagram’da görüntülenebilen reklamlar oluşturabilirsiniz. Instagram’da yayınlayabileceğiniz reklam formatları sınırlıdır sadece fotoğraf ve video reklamları yayınlayabilir Facebook’ta olduğu gibi kanvas ya da sayfa beğenisi tarzında reklamlar oluşturamazsınız.