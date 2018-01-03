Android’de Girilen Siteler Nasıl Silinir ? ( Geçmişi Temizleme )

Tıpkı bilgisayarda olduğu gibi Android telefon ve tabletlerdede tarayıcı üzerinden giriş yaptığınız siteler kayıt altına tutulur hatta eğer site üzerinden herhangi bir kullanıcı girişi yaptıysanız mevcut şifrenizde kayıt edilmiş olabilir. Eğer tarayıcınızın gizli mod sekmesinden bu işlemleri yaptıysanız herhangi bir kayıt işlemi söz konusu değildir ancak normal sekme üzerinde ziyaret edilen siteler tarayıcı geçmişi üzerinden görüntülenebilmektedir.

Belirli bir nedenle ziyaret ettiğimiz sitelerin farklı bir kişi tarafından görüntülenmesini istemiyorsak basit bir şekilde tarayıcı geçmişini temizleyerek kaydedilen tüm site kayıtlarını temizleyebiliriz.

Android Telefonlarda Girdiğim Siteleri nasıl temizleyebilirim ?

Eğer Google Chrome üzerinden girilen siteleri temizlemek istiyorsak uygulamayı giriş yapın sağ üst kısımda yer alan üç noktalı kısıma dokunun Geçmiş alanına giriş yapın ve Tarama Geçmişini Temizle butonuna basarak hangi zaman dilimi için işlem yapmak istediğinizi ve mevcut kayıtlı şifrelerin silinip silinmeyeceğini belirleyerek tarama geçmişinizi temizleyebilirsiniz.

Mevcut Android tarayıcısı üzerinden girdiğiniz siteleri silmek içinse İnternet uygulamasını açın sağ üst kısımda yer alan Daha Fazla butonuna tıklayın Ayarlar > Gizlilik > Kişisel Verileri Sil diyerek tarama geçmişini temizleyebilirsiniz.

Farklı bir internet tarayıcısı üzerinden işlem yaptıysanız Gizlilik ya da Güvenlik kısımlarından Tarama Geçmişi menüsüne tıklayarak işlem yapmanız yeterlidir.

Eğer tarayıcı üzerinden yaptığınız işlemlerin kayıt altında tutulmasını istemiyorsanız kullandığınız mobil tarayıcının gizli mod sekmesini kullanabilirsiniz bu şekilde girdiğiniz hiçbir site tarayıcı geçmişinde görüntülenemeyecektir.