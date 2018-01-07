Android Misafir Modu Nedir, Nasıl Kullanılır?

Tıpkı bilgisayarda olduğunu Android telefon ve tabletlerde bir cihaza birden fazla kullanıcı tanımlanabiliyor. Bu şekilde ana kullanıcı hesabı dışında kullanılan hesap bazı kısıtlamalar ile belirli dosyalara erişime engelleniyor. Sürekli telefonu başkasına veriyorsak ya da telefonumuz sürekli çocukların elindeyse mevcut rehberdeki kişilerin silinmemesi ya da dosyaların görüntülenmemesi gibi birçok kısıtlama yapabiliyorsunuz.

Android Misafir Modu Nedir ?

Android 5.0 güncellemesinden bu yana hemen hemen birçok Android cihaza gelen bir özelliktir ancak yinede bazı Android modellerinde bu özellik kullanılmamaktadır. Misafir modu belirttiğimiz şekilde farklı bir kullanıcı tanımlaması yapılarak kullanılıyor, misafir modu ile yapılan işlemler sadece kullanıcı hesabı açıkken kayıt ediliyor misafir modundan çıkıldığı zaman yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. Örneğin Misafir Modu aktifken bir fotoğraf çektiniz çıkıp tekrardan misafir moduna giriş yaptığınız zaman çektiğiniz fotoğrafı görüntüleyemeyeceksiniz. İşleyişini daha basit şekilde anlatmak gerekirse tıpkı Google Chrome’un gizli mod özelliği gibidir, yapılan hiçbir işlem kayıt altında tutulmuyor ayrıca misafir modundan isteğe göre kısıtlamalarda mümkündür.

Android Misafir Modu Nasıl Kullanılır ?

Misafir modunu aktif hale getirmek için telefonunuzun Ayarlar kısmına giriş yapmanız ve Kullanıcılar alanına geçiş yaparak buradan yeni Kullanıcı Ekle diyerek işlemi tamamlamanız gerekiyor.

Artık misafir modunu kullanabilirsiniz. Özelikle telefonunuz sürekli çocukların elindeyse misafir modunu kullanmanız sizin için çok iyi olacaktır. Bu şekilde rehberinizdeki kişilere erişemez ve rehberinizdeki herhangi birini arayamazlar. Yine birçok kısıtlamaya neden olacağından dolayı rahatsız edici bir durumla karşılaşmayacaksınız.