Akıllı Telefonlar Soğuktan Nasıl Korunur ?

Malum artık kış aylarındayız, akıllı telefonlar sıcaktan etkilendikleri gibi soğuktanda aynı şekilde etkilenebiliyorlar yani telefon durup dururken sadece hava ısısından dolayı çalışamaz duruma geliyorlar. Peki aşırı soğuklarda akıllı telefonumuzu nasıl korumalıyız, soğuk havalarda akıllı telefonumuzu nasıl muhafaza etmeliyiz bu konuda sizlere önerilerde bulunacaz.

Telefonunuz Her Zaman Vücudunuza Yakın Olsun

Genellikle erkekler telefonlarının pantolon cebinde taşıyorlar ancak bayanlarda bu durum söz konusu olmuyor kimisi cep telefonunu çantasında taşısa bile çoğu bayan telefonunu elinde taşıyor. Pantolonların cebi ya da çanta gibi kapalı alanlarda akıllı telefonlarımızı kış aylarında taşımamız telefonumuzun mevcut ısıdan etkilenmesinin önüne geçer ve herhangi bir hasar almasınıda önlemiş oluruz. Mümkünse bayanlarında pantolon cebi gibi vücut ile dolaylıda olsa temas kuran alanlarda cep telefonlarını taşımasını öneriyoruz çünkü hava ne kadar soğuk olursa olsun vücut ısımız belirli oranda yüksek olacaktır.

Telefonu Soğukta Şarj Etmeyin

Telefon bataryanızın çok sıcak olması kadar çok soğuk olmasıda önemli ölçüde bir sorundur. Telefonunuz çok soğuksa öncelikle telefonunuzu kıyafetlerinize temas ettirerek ısıtın sonrasında ise sadece bayaryayı elinizle ovuşturarak belirli bir ısı kazanmasını sağlayın ve sonrasında telefonunuzu şarja takın. Bu şekilde telefon bataryanızın zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

Koruyucu Kılıf Kullanın

Telefon kılıfları telefonuzu dışarıdan gelen darbelerden koruduğu gibi soğuktanda başarılı bir şekilde koruyabilir yine telefon ekranına takılan şeffaf camlarda telefon camını soğuktan korur.