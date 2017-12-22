Yılbaşında Alınabilecek En iyi Teknolojik Hediyeler

Yılbaşında arkadaşlarınıza, sevgilinize ya da ailenizden birine hediye almayı düşünüyorsunuz ancak ne alacağınıza karar vermekte güçlük mü çekiyorsunuz ? Sizin için satın alınabilecek en iyi teknolojik ürünleri sıraladık bu şekilde eğer bütçeniz uygunsa ve hediye vereceğiniz kişi özellikle erkek ise hediye probleminize çözüm üretmeye sağlayacaz.

iPhone X

Yılbaşında özellikle yakın birine hediye almayı düşünüyorsanız iPhone X büyüleyici bir hediye olabilir. En uygun modelinin 6 bin tl olduğunu hatırlatalım.

PlayStation 4

Hediye verilecek kişi bir erkek ise belkide ona bugüne kadar aldığı en güzel hediyeyi verebilirsiniz.

Akıllı Bileklik ya da Akıllı Saat

Daha ucuz bir hediye satın almak istiyorsanız temel özelliklere sahip bir akıllı bileklik satın alabilirsiniz ya da hem iPhone ve PlayStation kadar etkileyici olsun ancak fiyat açısından biraz daha uygun olsun derseniz akıllı saat tercihi yapmanız doğru bir karar olabilir.

Powerbank

Yine ekonomik bir hediye tercihi yapmak istiyorsanız powerbank en güzel seçeneklerden bir tanesi. Sınıf ya da ofis içerisinde yapılan yılbaşı çekilişlerinde arkadaşlarınıza powerbank hediyesi alabilirsiniz.

Drone

Daha yaratıcı bir hediye arıyorsanız drone işte tam aradığınız şekilde bir hediye olabilir. Fiyat açısından ortalama bir hediyedir hatta basit oyuncak helikopter tarzında drone modelleri bulunmaktadır.

Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Yine drone dışında farklı bir daha yaratıcı hediye arıyorsanız tercihinizi sanal gerçeklik gözlüğünden yana kullanabilirsiniz. Fiyatları powerbank ve akıllı bilekle aynı seviyededir hatta kartondan yapılmış modelleride bulunmaktadır bu şekilde alabileceğiniz en uygun fiyatlı hediye olabilir.