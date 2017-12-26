Wi-Fi Direct Nedir ve Android’de Nasıl Kullanılır ?

Android akıllı telefonularda çok çeşitli ve kapsamlı özelliklere sahip ayarlar var. Wi-Fi Direct bunlardan bir tanesidir. Mutlaka adını duyduğunuz ve hemen hemen her zaman telefonunuzun ayarlar kısmına girdiğiniz zaman görüntülediğiniz ama asla kullanmadığınız bir ek özelliktir. Sizlere konumuz içerisinde Wi-Fi Direct nasıl kullanılacağını ve nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacaz.

Wi-Fi Direct Nedir ?

Tıpkı Bluetooth mantığıyla çalışan iki farklı cihaz arasında kablosuz dosya paylaşımı yapmanızı sağlayan bir özelliktir. Genellikle yüksek boyutlu dosya paylaşımı için tercih edilir. 2 GB boyutunda bir dosya sadece 1 dakika içerisinde farklı bir cihaza aktarılabilir. Bluetooth ile bu süre oldukça uzun sürebilir.

Wi-Fi Direct 600’den fazla marka tarafından kullanılıyor ilk defa 2010 yılında Samsung Galaxy S modelinde kullanılan özellik Android 4 işletim sisteminden sonra tüm Android cihazlarda temel olarak bulunmaktadır. Sadece telefon ve tabletlerde değil dizüstü bilgisayar ve dijital fotoğraf makinelerinde de Wi-Fi Direct özelliği blunuyor. Bu özellik ile dolaylı şekilde birçok işlem gerçekleştiriliyor örneğin akıllı telefon üzerinden akıllı televizyonlara anlık görüntü aktarımı gibi.

Wi-Fi Direct ile tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi bir ağ bağlantısı kurabilirsiniz. Ağa katılan tüm cihazlar farklı cihazlarında fotoğraf, video ve diğer içeriklerine erişebilir ve görüntüleyebilirler.

Wi-Fi Direct Nasıl Kullanılır ?

Android cihazlarda Wi-Fi Direct kullanmak için telefonunuzun ya da tabletinizin Ayarlar kısmına girmeniz ve Yakındaki Cihazlar seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Wi-Fi ve Wi-Fi Direct birbiri ile karıştırılmamalıdır. Wi-Fi herhangi bir internet noktasına erişmenizi sağlar Wi-Fi Direct ise bağlantığınız bir internet erişimi ile farklı cihazlar arasında bir kanal kurmaya yarar. Bazı Android cihazlarda belirttiğimiz şekilde Wi-Fi Direct mevcut Wi-Fi bağlantısından farklı aktif hale getirilirken bazı cihazlarda ise Wi-Fi aktif hale getirildiği ve bir ağa bağlanıldığı zaman aynı anda Wi-Fi Direct özelliğide aktif hale gelir.

Paylaşılan içeriği kısıtlama, hangi cihazların sizin dosyalarınıza erişeceği ve istemediğiniz cihazları engelleme gibi temel özellikleri mevcuttur.