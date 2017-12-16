Sosyal Medya Üzerinden Nasıl Para Kazanılır ?

Milyarlarca kişinin çevrimiçi olarak birbirleriyle iletişim halinde olduğu sosyal medya üzerinden birçok kişi oldukça yüksek paralar kazanıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar ? Cevap çok basit doğal içerikler ile takipçi sayılarını yükseltiyor ve yüzbinlerce hatta milyonlarca takipçiye ulaşıyor bu şekilde çeşitli pazarlama yöntemleri ile gelir elde ediyorlar.

Öncelikli kriter üzerinde durduğumuz gibi çok kişi tarafından takip edilmek bu şekilde para kazanmak için reklam yayınlatmak istediğiniz markalara ulaşmak yerine onların size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Öncelikle takipçi sayımızı artırmak için neler yapabiliriz onlara bakalım. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden ciddi sayıda takipçilere ulaşmak için öncelikle ne gibi bir yöntem izleyeceksiniz ona bakalım. YouTube ve Instagram üzerinden parlama şansınız yani takipçi edinme şansınız diğer sitelere göre daha yüksek. Twitter eski aktifliği yitirdi ve pek popüler değil, Facebook ise etiket kullanımı açısından diğer sosyal medya sitelerine göre biraz geri planda içeriklerimiz çok olağanüstü ve paylaşılmaya müsait değilse çok az kişiye ulaşırız. Ancak şuan YouTube ve Instagram çok popüler ve milyonlarca aktif kullanıcısı var. Belirli bir vizyon belirleyebilir ve farklı bir format oluşturabilirseniz kısa zaman içerisinde bu mecralarda popüler bir hesabınız olabilir. Belirli bir oranda kitleye ulaştıktan sonra nasıl para kazanmaya başlayabilirsiniz bakalım.

Viral İçerikler Paylaşmak

YouTube üzerinden mevcut reklamlar ile gelir elde edebiliyorsunuz ancak daha fazla gelir elde etmek için çeşitli markalar ile anlaşarak onların ürünlerini tanıtabilirsiniz. Yine aynı şey Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarında da geçerlidir.

E-Kitap Satmak

Belirli bir alanda belirli bir kitleye hitap ediyorsanız eğitim serisi ya da e-kitap satmak sizin için bir gelir kaynağı olabilir. Örneğin dijital reklam konusunda paylaşımlar yapıyorsunuz bu alanda herkesin sizin kadar bilgili bir şekilde bu işleri yapabileceğini belirttiğiniz bir eğitim seti ya da basit bir e-kitap hazırlayarak bunları takipçilerinize belirli bir tutar karşılığında satabilirsiniz.