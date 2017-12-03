Android Telefonlarda E-Posta Ayarı Nasıl Yapılır ?

Eğer Android kullanıcı iseniz mutlaka bir Google hesabınız vardır dolayısıylada bir Gmail hesabınız olmuş oluyor ancak Gmail dışında herhangi bir şirket maili ya da farklı bir mail kullanıyorsanız bir ücret ödemeden mailizi Gmail üzerinden kullanmanız mümkün değil.

Böyle bir durumda kullanmak istediğiniz mail adresinizi ister Android’in içerisinde gelen kendi E-posta uygulamasında ya da Google Play üzerinden indireceğiniz farklı bir E-posta uygulamasında kullanabilirsiniz. Ancak mail alıp gönderebilmek için çeşitli ayarlar yapmanız gerekiyor.

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Öncelikle kurulum ile başlayalım. Temel Android E-posta uygulamasına göre kurulum tarifimizi yaparak sizleri yönlendirelim.

Android’e Eposta Hesabı nasıl eklenir ?

Hesap Ekle diyerek mail yapılandırmamıza başlıyoruz. Manuel kurulum diyerek hesap türünü belirliyoruz. POP3 hesabını seçiyoruz, sonraki adımda bizden E-posta adresimizi kullanıcı adını şifresini ve mail sunucusunu isteyecek. E-posta ve şifremizi giriyoruz, kullanıcı adı mail gönderimi yaptığımız kişinin göreceği isimdir bu alanı ister mail adresimizi ya da direk olarak ismimizi yazabiliriz. Mail sunucusu ile mail uzantınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir genellikle mail.siteadi.com şeklindedir. Bu alanda yine bizden güvenlik tipi istenecektir, burada ise seçeneklerde yer alan SSL (Tüm sertifikaları kabul edin) seçeneğine tıklıyoruz.

Bu işlemleri tamamlayarak gelen e-posta ayarlarını tamamlamış oluyoruz eğer mail bilgileriniz doğru değil ise sonraki aşamaya geçiş yapamazsınız.

Tüm işlemleri doğru şekilde tamamladıktan sonra Giden e-posta ayarlarını yaparak işlemleri sonlandırabilirsiniz.Giden e-posta ayarların ise yine mail sunucunu ve güvenlik tipini seçmeniz gerekecek. Mail sunucusunu yine bir önceki adımda ki gibi giriyoruz güvenlik tipinde ise bu sefer TLS (Tüm sertifikaları kabul edin) seçeneğine tıklıyoruz. Artık mail kurulumunu tamamladık şimdi sıra e-posta göndermekte.