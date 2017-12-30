Android Gecikmeli Bildirim Sorunu Nasıl Çözülür ?

Tüm Android kullanıcılarının son zamanlarda yaşadığını en önemli problemlerden bir tanesi anlık bildirimlerin çok uzun vadede telefona ulaşması oluyor. Bu sorun özellikle Facebook, WhatsApp ve Gmail gibi oldukça popüler uygulamalar üzerinde bile gözüküyor. Bu sorun aslında Android işletim sistemi kullanan eski model telefonlarda uzunca zamandır görülen bir problemdi ancak son dönemde genel bir problem haline dönüştü. Şuan için kalıcı ve tek bir çözüm bulunmuyor ancak tamamen telefon performansı ile alakalı olduğu yorumlanıyor. Bizde sizin için eğer böyle bir problem yaşıyorsanız ne yapmanız gerektiklerinizi listeledik.

Pil ve Telefon Hızını Optimize Eden Uygulamaları Kullanmayın

Telefon bataryasını daha uzun süre kullanmanızı sağladığını vaat eden bunu kısmende olsa başaran uygulamaları ve yine telefonunuzun hızlı çalışmasını sağlayan uygulamaları kullanmamaya özen gösterin. Bu uygulamalar sürekli olarak sistem belleğini temizlemeye çalışır ve arka planda çalışan uygulamaları kapatır. Bu yüzden bildirimler aslında telefonunuza ulaşmıştır ancak uygulama arka planda çalışmaya başlayamadığından dolayı bildirim ekrana yansımamıştır.

Wi-Fi Kullanmaya Özen Gösterin

Wi-Fi kullanımı hem telefonuzun kesintisiz internet erişimi almasını sağlar hemde telefonun pil ömrünü mobil veri kullanımında olduğundan daha uzun süre tutmaya yardımcı olur. Uygulamalar üzerinden gelen bildirimlerin size daha hızlı ulaşması için mümkünse Wi-Fi bağlantısı kullamaya özen gösterin.

Uygulama Verilerini Temizleyin

Eğer bildirim konusunda sadece belirli uygulamalarda sorun yaşıyorsanız örneğin arka planda çok yüksek veri yedeklemesi yapan Facebook gibi o zaman uygulama seçenekelerinden uygulama önbelleğini temizleyebilirsiniz.