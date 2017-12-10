Android Bildirimlerini Bilgisayarda Görme

Bilgisayarınızdan gözlerinizi ayırmadan Android telefon ya da tabletinize gelen bildirimleri okuyabilirsiniz. Çoğu mobil uygulama web üzerinden kullanılabiliyor ya da masaüstü uygulaması bulunuyor bu şekilde bilgisayar üzerinden bildirim alınabiliyor. Bunun en popüler örneği ise WhatsApp ve Facebook ancak bunların dışında birçok uygulama için bunu söylemek mümkün değil. Ama bir uygulama yardımı ile artık telefonunuza gelen bildirimleri anlık olarak bilgisayarınız üzerinden görüntüleyebilirsiniz bir mail aldığınız ya da farklı bir uygulama üzerinden bildirim geldiği zaman eş zamanlı olarak hem telefonunuza hem de bilgisayarınıza bildirim gelecektir.

Bu konuda ki önerdiğimiz ve en işlevsel olarak çalışan Android uygulaması Desktop Notifications‘dır. Uygulamayı telefonumuza kurduktan sonra Google hesabımız ile entegre ediyoruz. Sonrasında ise bilgisayarımız üzerinden birkaç işlem yapmamız gerekiyor.

Uygulamanın Google Chrome ve Mozilla Firefox için eklentisi bulunmaktadır yani bu tarayıcılar dışında bir internet tarayıcısı kullanıyorsanız işlemi gerçekleştiremezsiniz. Google Chrome ya da Mozilla Firefox hangisini kullanıyorsanız eklentiler sayfasından Desktop Notifications eklentisi indirerek tarayıcımızda aktif hale getiriyoruz, eklenti bizden Google hesabımıza giriş yapılmasını isteyecektir, giriş yaptıktan sonra artık entegrasyon işlemi tamamlanmış olacaktır ve artık telefonunuza gelen bildirimleri internet tarayıcınız aracılığı ile görüntüleyebileceksiniz. Telefonunuza yüklediğiniz uygulama üzerinden eklentilerin doğru kurulup kurulmadığını kontrol edebilmeniz için test bildirimi gönder özelliği bulunuyor bu alandan test bildirimi göndererek bilgisayarınıza bildirim gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Hangi uygulamalardan bildirim almak istediğinizi Desktop Notifications uygulaması üzerinden seçebiliyorsunuz WhatsApp masaüstü uygulamasını kullanıyorsanız örneğin bunu kaldırabilirsiniz ya da Facebook uygulamasından gelen bildirimleri çünkü hem telefonunuz hem de bilgisayarınız üzerinden aynı anda iki bildirim gelecektir ve karışıklık yaratabilir.