Akıllı Televizyon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? (Smart TV)

Akıllı TV farklı bir deyişle Smart TV satın alırken dikkat etmeniz gereken çok farklı detaylar bulunmaktadıre. Bir televizyondan beklediğiniz özellikleri satın alma işleminden önce kafanızda şekillendirirseniz satın alma işleminden sonra cebinizden fazladan para çıkmasını önleyebilirsiniz ya da kulaktan dolma bilgiler ile bir akıllı televizyon satın alırsanız sonrasında pişmanlık yaşayabilirsiniz.

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Televizyon alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle bir akıllı televizyondan beklentiniz tam olarak ne? bunu kararlaştırmanız gerekiyor. Artık tüm televizyonlar kablosuz ya da kablolu bağlantı ile internete bağlanabiliyor. Her televizyonda tıpkı bilgisayarlar gibi internet tarayıcıları var, tarayıcı üzerinden film izlemek ya da haber sitelerine girmek mümkün ancak her markanın televizyonu bu işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştiremiyor. Çoğu Smart TV’de Google Play üzerinde uygulama marketi bulunuyor bazı markaların uygulama marketleri oldukça dar sadece YouTube ve Netflix gibi belirli uygulamaları içerisinde barındırıyor. Eğer televizyon satın aldıktan sonra internette rahat rahat dolaşabilmek yada televizyon içerisinde ki uygulamalar ile Digitürk üzerinden maç izlemek vb. planları yapıyorsanız mutlaka satın alacağınız televizyonu doğrudan incelemeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır.

Aşağıdaki videodan ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yine televizyon satın alırken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir taneside ekran boyutudur, televizyonun fiyatına doğrudan etki etmektedir. Piyasada 29 inç ile 90 inç arasında ekran boyutuna sahip akıllı televizyon bulmak mümkün, belirttiğimiz şekilde ekran boyutu arttıkça fiyatına doğru orantılı olarak artıyor.

Artık hemen hemen tüm televizyonların ekran çözünürlükleri Full HD bu küçük ekranlı televizyon modelleri için yeterli ancak eğer büyük ekranlı bir televizyon satın alacaksanız Ultra HD yani 4K çözünürlüğe sahip bir televizyon almanız daha doğru olacaktır. Sebebi ise televizyon ekranı ne kadar büyürse görüntüde bozulmada o kadar çok olacaktır ancak 4K çözünürlüğe sahip bir televizyonda görüntü dağılması olmaz yani kalite her zaman yüksektir ancak 4K yayınlar dışında bu sorunu her zaman yaşayacaksınız.