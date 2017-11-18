WhatsApp’a Lokasyon Ekleme Etiketi Geliyor!

Gün geçtikçe popülaritesini artıran ücretsiz sesli, görüntülü konuşma ve mesajlaşma uygulaması olarak bilinen WhatsApp, Facebook tarafından satın alındığı günden bu yana ciddi şekilde ilerlemeye devam ediyor. WhatsApp’a gelen güncellemeler çok sayıda kişinin hoşuna giderken özellikle programın hikayelere ve fotoğraf düzenlemelerine önem vermesi dikkatlerden kaçmıyor.

Buna göre WhatsApp için yeni bir güncelleme daha yolda. Peki bu güncelleme ile neler olacak? Fotoğraf güncelleme bölümünde resminize lokasyon ekleyebileceksiniz. Bilindiği üzere hali hazırda bu özellik Instagram ve SnapChat uygulaması tarafından kullanılmaktadır. Şimdi aynı özelliğin WhatsApp’a gelmesi beklenmektedir. Bu özellikten sonra sizlerde isterseniz resminize hemen lokasyon etiketi koyabileceksiniz.

Lokasyon Etiketi Güncellemesi

WhatsApp’a çok yakında yeni bir güncelleme gelecek. Bu güncelleme lokasyon etiketi için olacak. Buna göre her hangi bir kişiye fotoğraf gönderirken, fotoğraf düzenlemesi yaparken ya da WhatsApp’da durum hikayesi paylaşırken lokasyonunuzu ekleyebileceksiniz.

Bunun için mutlaka WhatsApp uygulaması kullanırken lokasyonunuzu aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Eğer WhatsApp ile konumunuzu paylaşmazsanız malesef bu etiketi kullanamazsınız. Şu an için yayımlanmış olan resimlere bakıldığında saat etiketine benzer bir şekilde siyah çerçeve içerisinde konumun adının yazdığı görülmektedir.

Lokasyon etiketinin popüler olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak WhatsApp’a gelen bu güncelleme uygulamanın büyümesine ve durum hikayesi paylaşmanın daha fazlalaşmasına yarayacaktır. Ayrıca lokasyon etiketinde mahalle, semt, il, ilçe vb. gibi isimlerin nasıl yazılacağı, mekan adının yazılıp yazılmayacağı konusunda net bilgi yok.