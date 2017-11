WhatsApp’ta Herkesten Silinen Mesajı Okumak ( Bu Mesaj Silindi )

WhatsApp’a son güncelleme ile gelen “Mesajı herkesten sil” özelliği bir çok kişi tarafından olumlu karşılandı. Ancak mesaj silindiği taktirde karşı tarafta “bu mesaj silindi” şeklinde bir uyarı gitmekte. Karşı tarafta “bu mesaj silindi” yazısını görünce bir merak içerisine giriyor ve WhatsApp’ta silinen mesajı nasıl okurum sorusunu sormadan edemiyor.

Reklamlar



WhatsApp’a son gelen güncelleme ile mesaj silme özelliği eklenmiş oldu. Ancak bu mesaj silme özelliğinde de dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmakta. Gönderdiğiniz mesajı silmeniz için 7 dakikanız var, 7 dakika içerisinde sildiğiniz mesajı karşı taraftan da silebilirsiniz. Ancak 7 dakikayı geçmiş ise sadece “benden sil” özelliği aktif olacak ve mesaj sadece sizden silinmiş olacak. WhatsApp’ta herkesten silinen mesajı okumak sorusu da bu mesaj silme özelliği sorulmaya başlandı.

WhatsApp’ta herkesten silinen mesajı okumak için ekstra bir programa ihtiyacınız bulunmakta. WhatsApp’ta arkadaşınızın sildiği mesajı okumak için bu programı yüklediğiniz an o andan itibaren silinen mesajlar içindir, önceki mesajları okumanız mümkün değildir.

WhatsApp’ta Herkesten Silinen Mesajı Okumak

Unseen – No Last Seen adlı ekstra programı kullanarak arkadaşınızın WhatsApp’dan sildiği mesajı okuyabilirsiniz. Unseen – No Last Seen adlı bu programı cihazınıza yükledikten sonra WhatsApp üzerinden size gönderilen mesajları kaydetmekte. Yani size gönderilmiş bir mesajı gönderen kişi “herkesten sil” işlemi yaparak silse bile bu program ile o silinen mesajı okuabilirsiniz.