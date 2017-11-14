Video Boyut Küçültme / Videonun Boyutu Nasıl Küçültülür ?

Özellikle Akıllı telefonların kameralarının gelişmeleri ile birlikte, telefonla çekilen videoların kalitesi de artmaya başladı. Artan kalite ile beraber videoların boyutlarıda artış göstermeye başladı. Videolarda yer alan çözünürlük ve DPI değerlerinin artması videonun MB ve GB olarak artış göstermesine neden olmaya başladı.

Reklamlar



Video sıkıştırma özelliği sunan web site ve programları kullanarak videolarınız boyutunu küçültebilirsiniz. Eposta ile birine video atmak istediğinizde, bir depolama aygıtında o videoyu depolamak istediğinizde veya herhangi bir video platformuna bu videoyu yüklemek istediğinizde boyut büyük uyarısı alabilirsiniz. İşte tam bu sorunlar ile karşı karşıya kaldığınız zaman video boyutu küçültme yöntemlerine başvurabilirsiniz. online video boyutu küçültme, video boyutu küçültme sitesi kullanarak bu işlemlerinizi rahatlıkla tarayıcınızdan yapabilirsiniz.

Video boyutunu küçültme programı

http://www.freemake.com/downloads/ Bu adrese giriş yaparak “Freemake Video Converter” programını bilgisayarınıza indiriniz.

Ardından programa bir video ekleyerek, output kısmından dosya boyutunu yazın, önerilen boyuttan aşağı yazmamaya özen gösterin. Önerilen boyuttan aşağı yazmanız video kalitenizi çok düşürebilir.

Video boyutu programsız nasıl küçültülür ?

Online video boyutu küçültme işlemini yapabileceğiniz pek verimli web siteleri bulunmamakta. Ancak Android telefonunuza indirebileceğiniz bu uygulama ile telefonunuzdan video boyutu küçültebilirsiniz.

Kaliteyi Düşürmeden Video Boyutu Küçültme

Kalite bozulmadan video boyutu nasıl düşürülür dediğinizi duyar gibiyim. Bu işlem içinde işimize yarayacak bir program bulunmakta. Buraya tıklayarak HandBrake isimli programın indirme sayfasına ulaşın.

HandBrake Programı nasıl kullanılır ?

Programı bilgisayarınızı indirip açtıktan sonra sol üst köşede yer alan Source menüsünden File sekmesine tıklayın.

Ardından açılan pencereden videomuzu seçiyoruz ve aç diyoruz.

Videomuzu açtıktan sonra Destination kısmından Browse seçeneğine tıklayarak videomuzun nereye kaydedileceğini seçiyoruz ve dosyaya bir isim giriyoruz.

Yukarıdaki ayarları başarılı bir şekilde ayarladıktan sonra Start tuşuna basarak Kaliteyi Düşürmeden Video Boyutu Küçültme işlemini tamamlamış olacaksınız. Videonun tamamlanması bilgisayarınızın gücüne göre değişebilir.