Twitter’daki Gifleri Telefona Kaydetme / Twitter’dan Gif İndirme

Twitter gif indirme işlemi nasıl yapılır?

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Twitter en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biridir. Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Twitter’da ilgi çeken konulardan biride hareketli resimler olan giflerdir. Çoğu kullanıcı bu gifleri beğenmekte ve telefonlarına indirmek istemektedirler. Fakat bu işlemin nasıl yapıldığını bilmedikleri için gifleri telefonlarına aktaramazlar.

Twitter’da karakter sınırlaması olduğu için birçok kullanıcı gif paylaşmaktadır. Twitter giflerin indirilmesine izin vermemektedir. Çünkü Twitter gifleri sisteme yüklenildiği anda video dosyasına çevirir ve gifler birer videoya dönüşmüş olur bu yüzden de kullanıcılar gifleri telefonlarına indiremezler. Twitter’da bulunan gifleri telefona aktarmak sanıldığı kadar zor bir işlem değildir. Bu işlemi yapmak için öncelikle bir aracı programa ihtiyacınız vardır.

Twitter’dan Gif Nasıl indirilir ?

En çok kullanılan program Tweet2gif programıdır, bu programı internetten bularak indirmelisiniz. Bu programı indirip kurduktan sonra Twitter hesabınıza giriş yapın ve istediğiniz bir gifi bulun, gifi bulduktan sonra üstüne gelerek daha fazla yazan kısıma tıklayın ve bağlantıyı kopyala deyin. Bağlantının kopyalandığından emin olun ve sonra indirdiğiniz aracı programı yani Tweet2gifi açın ve orada url kısmına kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın. Twitterda seçtiğiniz gifin bağlantısı bu kısımda yapıştırdığınız yerde gözükmelidir. Daha sonra gif indir butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Programda İngilizce olarak download gif yazabilir. Bu butona tıkladıktan sonra gif telefonunuza aktarılacaktır. Aktarılan gifleri telefonunuzun galeri kısmından bulabilirsiniz. Bu şekilde Twitter’da istediğiniz gifi telefonunuza aktarabilir ve kaydedebilirsiniz.