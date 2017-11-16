Tinder Benzeri Uygulamalar / Tindere Benzeyen Arkadaşlık Uygulamaları

Tinder uygulaması kendi alanında yenilik yaratan farklı bir uygulamadır. Amacı arkadaş edinmek ve özellikle sizin belirlediğiniz mesafe içinde kişileri size göstermektir. Tinder uygulamasında arkadaş ararken öncelikli olarak fotoğrafı görürsünüz, diğer bilgiler alt kısımda daha küçük şekilde yer alır. Dolayısı ile bu uygulama arkadaş seçerken dış görünüşe önem veren kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir.

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Tindere benzeyen uygulamalar nelerdir?

-Happn

Happn uygulaması aynı ortamda bulunup birbirini bulmak isteyenler için vazgeçilmez bir program. Diyelim ki bir arkadaşınızın doğum günü etkinliğindesiniz ve bir kızdan etkilendiniz ancak konuşacak cesaretiniz yok. Eğer ikinizde happn kullanıyorsanız birbirinizi programdan kolayca bulabileceksiniz.

-Skout

-Meet.me

Skout ve Meet.me uygulaması birbirlerini kardeş uygulama olarak nitelemekte. Bu 2 uygulamada profilinizi oluşturduktan sonra, arama kısmına istediğiniz şehri yazarak o şehirde yaşayan ve profilini oluşturmuş olan kız / erkek profillerine ulaşabilirsiniz. Profillere ulaştıktan sonra mesaj atabilirsiniz. Ayrıca meet me uygulamasında yer alan canlı yayın kısmından Periscope tarzı yayın yapanlara ulaşabilirsiniz.

– Blendr

– OkCupid

– Banjo

– Tingle

– Blindfold

– Coffee Meets Bagel

– Hinge

– Loveflutter

Tinder benzeri uygulamaların Tinder ile aynı amacı ya da aynı fonksiyonu taşıması gerekmektedir. Tinder benzeri uygulama araçlarında aşağıdaki özellikler mutlaka olmalıdır.

1-Profil Oluşturulmalı: Bu tür uygulamalarda yalnızca siz arkadaş bulmazsınız, aynı zamanda karşınızdaki insanlar da sizi arkadaş olarak seçebilir. Bu yüzden uygulamalarda kayıtlı bir profilinizin olması gerekmektedir.

2-Mesafe Belirleyin: Tinder benzeri uygulamalarda mesafe belirlemek oldukça önemlidir. Belirlediğiniz mesafe dışındaki kişilerin profilinizi görmediğiniz gibi onlar da sizi göremezler. Böylece arkadaş edinebileceğiniz maksimum ya da minimum uzaklığı siz de belirleyebilirsiniz.

3-Fotoğraf Kullanın: Uygulamalarda görsellik ön planda olduğu için siz de büyük ekranda hoş görünen bir fotoğrafınızı kullanabilirsiniz. Fotoğrafının uygulama içinde daha çok kişi ile etkileşim kurmanızı sağladığı gibi aynı zaman da siz de fotoğrafını beğendiğiniz kişi ile daha çabuk iletişim kurabilirsiniz.

4-Kişisel Bilgiler: Arkadaşlık sitelerinde kişisel bilgiler çok fazla önemli olmamakla beraber özellikle yaş ya da yaşanılan şehir bilgisi gibi bilgiler profilinizde olmalı ve doğru bir şekilde girilmelidir.