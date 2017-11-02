Telefonla Konuşurken Beni Arayanı Nasıl Görebilirim ?

Telefon meşgulken arayan kişiyi nasıl görebilirim sorusunu soran bir kullanıcımız üzerine bu sayfayı hazırladık. Bazı kişiler sizinle konuşurken ” dur bi beni birisi arıyor ” diyerek sizi bekletmiştir ve diğer aramaya geçmiştir. Telefon meşgulken gelen bu aramalara geçiş yapabilme imkanınız yapacağınız ayar ile mümkün.

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iPhone, Samsung, LG, General Mobile, Asus, Sony, HTC, Huawei gibi telefonlarda aşağıdaki ayarları yaptıktan sonra telefonla konuşurken sizi arayanı görebilirsiniz. Çağrı bekletme özelliği ile sizi arayanı görebildiğiniz gibi o an aramaya da geçiş yapabilirsiniz. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom tarafından çağrı bekletme için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Şimdi dilerseniz gelin “telefonla konuşurken beni arayanı görme” ayarından bahsedelim.

Telefon meşgulken arayanı nasıl görürüm ?

Samsung’da telefon meşgulken arayanı görme

Arama ayarları / Diğer ayarlar / Arama bekletme kısmına giriş yapın ve Arama bekletme özelliğin açık hale getirin.

Huawei telefon meşgulken arayanı görme

Ayarlar > Ek ayarlar > ÇAĞRI BEKLETME özelliğini buradan aktif edin.

LG’de telefon meşgulken arayanı görme

Çağrı ayarları / Daha fazla / Ek ayarlar / Çağrı bekletme kısmına geçiş yapın ve buradaki seçenekler arasında yer alan Çağrı bekletme seçeneğini aktif hale getirin.

Sony Telefonlarda meşgulken arayanı görme

Çağrı bekletmeyi aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için

Ana ekran konumundan öğesine dokunun.

Ayarlar > Çağrı > Ek ayarlar öğesini bulup dokunun.

Çağrı bekletmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Çağrı bekletme öğesine dokunun.

iPhone Telefonlarda meşgulken arayanı görme

Ayarlar>Telefon>Arama bekletme kısmından işleminizi yapabilirsiniz.