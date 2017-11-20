Apple firması bilindiği üzere bu sene onuncu yılının olmasından dolayı piyasaya sağlam bir etkinlik ile giriş yapması beklenmekteydi. iPhone 8 mi üretilecek ilgili modelin adı mı değişik olacak derken Apple herkesi şaşırtarak iPhone X adını verdiği yeni bir modeli piyasaya sundu ve cihaz gerek teknik özellikler gerekse hız bakımından tüm iPhone modellerini geride bıraktı. Şimdide Samsung Galaxy X modelinin çıkması bekleniyor.

Samsung firması giriş, orta ve amiral gemi segmentlerde yıl içerisinde yüzlerce telefon tanıtımı yapsa da aylık olarak Apple’in satışlarının ciddi şekilde gerisinde kalabilmektedir. İki firma büyük bir yarışa girdiği için Samsung firması Apple’in iPhone X modeli ile atağına dur demeye hazırlanıyor. Buna göre Samsung’un da Galaxy X adını verdiği yeni bir model üretmesi beklenmektedir.

Galaxy X iPhone X’i Süpürecek!

Şu an için Samsung tarafından Galaxy X modelinin geleceğine yönelik henüz doğrulayıcı bir açıklama bulunmuyor. Ancak forumlar incelendiğinde Samsung’un Galaxy X adını verdiği bir model ile piyasaya çıkaracağı telefonun 2018’de satışa sunulacağı ve cihazın bükülebilir ekran teknolojisine sahip olacağı yönünde bilgiler bulunuyor.

Normal bükülen telefonlar aklınıza gelebilir ancak Samsung Galaxy X bu modellerin tamamından farklı olabilir ve daha fazla bükülme ihtimalinin olması bekleniyor. Cihazın teknik özellikleri ile ilgili her hangi bir bilgi yok ve bu iddia iPhone X’in satışlarının azalması içinde ortaya atılmış olabilir.