Samsung Bixby Nasıl Kapatılır ? Bixby Tuşu Nasıl Devre Dışı Bırakılır ?

Teknolojinin en trend ürünleri olan akıllı telefonlara yeni yeni özellikler eklenmeye devam ediliyor. Telefon kullanıcılarının yakından tanıdığı Apple telefonlardaki asistan özelliği olan siriye alternatif olarak Samsung firması telefonlarında bixby adıyla bir yardımcı asistan geliştirdi. Bixby yapay zeka özelliğine sahip olarak kullanıcılarına telefon kullanımlarında yardımcı olacak. Bixby siri ve google asistanın sahip olduğu özelliklerden daha fazlasına sahip olma özelliğini taşıyor.

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Bixby’yi açtıktan sonra soru sorarak sorunuzun cevabını alabilecek ya da herhangi bir programı aramadan bixby sayesinde bulabileceksiniz. Bixby özelliği ile telefonunuzda birçok işlemi daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek ve zamandan tasarruf sağlayacaksınız. Bixby özelliği Samsung’un yeni çıkarttığı s8 ve note 8 modellerinde kullanıma sunuldu ve bu modellerde telefon kullanımını oldukça kolaylaştırdı. Bazı kullanıcılar bixby özelliğini beğenmedikleri için kullanmak istememektedirler fakat bixbyyi nasıl kaldıracaklarını bilmedikleri için bir türlü kaldırma işlemini yapamamaktadırlar. Bixby kaldırma işlemi oldukça basit bir işlemdir.

Samsung Bixby’yi s8 veya note 8 telefonlarınızdan kaldırmak istiyorsanız öncelikle Bixby’yi açmalısınız ve bixby’nin ana sayfasında sağ üst köşede ayarlar bölümü vardır. Ayarlar simgesi anahtar çarkı şeklinde gösterilir. Buna tıkladıktan sonra Bixby Key yazan bir tuş göreceksiniz ve bu tuşu devre dışı bıraktığınızda Bixby kullanımdan kalkacaktır. Bixby’yi sonradan tekrar kullanmak isterseniz yine aynı adımları izleyerek aktif hale getirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Samsung Bixby Nasıl Kapatılır ?

Ana ekranda iken parmağınızı sürükleyerek Bixy home kısmına geçiş yapın ve buradan üç noktalı menü butonuna dokunun.

Açılan pencereden “Ayarlar” seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Ayarlar kısmında karşınıza “Bixby Tuşu” kısmı çıkacak. Burada yapmanız gereken “hiçbir şey açma” yı seçmek. Bunu seçtikten sonra bunun altında yer alan “Bixby Voice” seçeneğini de kapatın.

Bixby hakkında ayrıntılı bilgi: http://www.samsung.com/tr/apps/bixby/