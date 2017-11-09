Papara Davet Et Kazan Nasıl Yapılır? ( Papara Nedir ? )

Son günlerde oldukça hızlı bir şekilde popüler hale gelen Papara, Türkiye’nin paypalı olma yolunda ilerliyor. Haftanın her günü 24 saat EFT yapabileceğiniz bu sistemde, komisyon ücreti de bulunmamakta. Papara’yı henüz kullanmaya başlamamış iseniz, Papara davet et 5 TL kazan kampanyasından faydalanabilirsiniz.

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Papara Nedir ?

Papara dijital cüzdan olarak düşünülebilir. Türk yapımı ve Türkiye merkezli olan Papara sistemi Bankacılık Düzenleme ve Denetle Kurumu onaylıdır. İnternet üzerinden cep telefonunuza, mail adresinize ödeme alabilir ve Papara hesabınızdaki parayı ATM’den çekebilir veya kendi diğer banka hesabınıza transfer edebilirsiniz.

Papara Nasıl Kullanılır?

Paparaya kayıt olabilmek için papara.com adresine giriş yapın ve bu adreste bulunan “Hesap oluştur” seçeneğine tıklayın. Kayıt sekmesinde sizden istenilen bilgileri girdikten sonra kyıt işlemini tamamlayın ve telefonunuza gelen kodu sisteme girerek kayıt işlemini sonlandırın.

Papara hesabınızdaki bakiye biriktikçe kendi diğer hesaplarınıza veya göndermek istediğiniz başka hesaplara 1 TL kesinti ile gönderebilirsiniz. Papara’ya kayıt olduktan sonra kendinize ait cüzdan kodu yer almakta ve bu cüzdan kodu ile para alma – gönderme işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz. Papara’da ki hesaplar basit ve onaylı hesap şeklinde müşterilere sunulmakta. Basit hesapta aylk sınır 750 tl ve para çekme işlemi yapılamamakta. Onaylı hesapta ise kimlik bilgileriniz ile onaylama yaptığınız taktirde aylık sınır 50 bin TL olmakta ve para çekme işlemlerinizi de yapabilmektesiniz.

Papara Davet Et 5 TL kazan kampanyası

Papara davet et 5tl kazan kampanyası eğer papara üyesi değilseniz ve ilk defa kayıt olacaksınız işinize yaramakta. Burada yapmanız gereken papara kullanan bir arkadaşınızı bulmanız. Papara kullanan arkadaşınız size davet linki gönderecek ve siz bu davet linkinden papara üyesi olacaksınız. Kayıt olduktan sonra arkadaşınızın hesabına 5 TL, sizin hesabınıza da 1 TL yatacak. Bundan sonra da sizin yapmanız gereken papara üyesi olmayan arkadaş bulmanız. Sizde papara üyesi olmayan birine papara üye olma davet linki gönderir ve o kişi de kayıt olursa bu sefer sizin hesabınıza 5 TL yatacak.

Sınır 5 Kişidir. 5 kişiyi davet ettikten sonrası hesabınıza işlemez.