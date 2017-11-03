Instagram uygulaması yeniliklere doymuyor. En son gelen Superzoom özelliği ile kullanıcılar daha keyifli zamanlar geçirebiliyor. Instagram’ın Snapchat’ten esinlenerek sunduğu hikaye özelliği oldukça kullanılmakta ve yeni gelen Superzoom gibi özelliklerde kullanım oranını ciddi bir şekilde arttırmakta.

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Instagram Superzoom nedir ?

Superzoom tıpkı Boomerang gibi hareketli görüntü elde etmenizi sağlıyor. Superzoom yakınlaştırma efekti ile birlikte yer alan gerilim sesi ise hikayenizi daha ilgi çekici hale getiriyor. Bu efekti illa ha bazı videolarda veya filmlerde görmüşsünüzdür.

Instagram Hikayede ki yakınlaştırma efekti (superzoom) nasıl kullanılır ?

Superzoom özelliği Instagram’ın 20.0 sürümü ile kullanıcılara sunulmakta. Instagram uygulamasını Play Store’dan güncelledikten sonra bu özelliğe erişebilirsiniz. Eğer Instagram’ı güncellediğiniz halde bu özellik yok ise biraz beklemeniz gerekecektir.

Şimdi gelelim bu özelliğin nasıl kullanıldığına. Instagram hikaye ekleme ekranında iken tıpkı Boomerang özelliğine eriştiğiniz gibi sağa doğru kaydırma işlemi yapınız ve Superzoom yazısında kalın.

Superzoom yazısında kaldığınızda kameranızdan ilgili nesneyi ortalayın ve ortadaki butona dokunun. Bu butona dilerseniz daha uzun dokunarak daha uzun çekebilirsiniz. İlgili görüntüyü çektikten sonra Instagram arka plana otomatik olarak ses efektini ekleyecektir. Video kaydı sona erdikten sonra dilerseniz hikayenize ekleyebilirsiniz dilerseniz de galerinize kaydedebilirsiniz.

Instagram hikayedeki yakınlaştırma efekti (superzoom) telefonumda yok ?

Instagram’ın son sürümü olan 20.0 versiyonuna güncelledikten sonra bu özellik halen sizde yoksa biraz beklemeniz gerekecektir. Instagram bu özelliği henüz tüm kullanıcılara sunmuş değil.