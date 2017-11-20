Instagram profilinde “ilişkilerini test et” sloganı ile paylaşılan TEST YOUR BOND, TEST our bond eklentisi oldukça ilgi görmeye başladı. Instagram biyografisine eklenen testourbond.com profil url sine ulaşan arkadaşlarınız ilk olarak kendi adını giriyor. Kendi isminizi girmenizin nedeni ise o kişinin profilindeki “Liderler panosunda” kaçıncı sırada olacağınız.

Instagram İlişkilerini Test et / Testyourbond nasıl kayıt olunur ?

Test your bond kayıt olma videolu anlatım

İlk olarak testyourbond.com adresine giriş yapın. “Select Language” kısmından Türkçe’yi seçerek “Start” butonuna dokunun.

Ardından bir sonraki aşamada uygulamadaki “nickinizi” seçmeniz gerekmekte. “Tam Adınızı Girin” kısmına adınızı soyadınızı yazın ve bir alttaki kısıma da eposta adresinizi yazın. Bu adımı da tamamladıktan sonra tekrar Start butonuna dokunun.

Ardından karşınıza “Test oluşturuluyor” kısmı gelecek. Burada sizin kendinizi belirtebilmeniz için sorulan 15 tane soruya cevap vermeniz gerekmekte. Bu verdiğiniz cevaplara göre arkadaşlarınızın vereceği cevaplar karşılaştırılacak ve sizi ne kadar tanıdığı belli olacak. Bu 15 soruda sorulan cevapları seçtikten sonra sıra en son aşamaya gelecek.

“Bu bağlantıyı arkadaşlarınla paylaş…” kısmında ise verilen profil adresini kopyalamanız gerekmekte. Bu profil adresinizi Instagram biyografi kısmınıza yapıştırabilirsiniz.