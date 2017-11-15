Instagram’a kayıtlı telefon numaramı değiştirdim, şifre eski telefon numarama gidiyor ne yapmalıyım şeklinde soru ileten kullanıcımız için bu sayfayı hazırlama gereği hissettik. Instagram’da yer alan iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği ile Instagram hesabınıza giriş yaparken telefon numaranıza bir SMS gelir ve bu SMS’de ki kod ile giriş yapabilirsiniz. Ancak elinizden olmayan nedenlerden veya telefon numaranızı değiştirmenizin ardından bu SMS koduna ulaşamayabilirsiniz.

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Sosyal medya hesapları arasında en yaygın olanı İnstagram uygulamasıdır. Dünya üzerinde birçok kullanıcısı olduğu için İnstagram hesap güvenliklerini de üst seviyede tutmaktadır. İnstagram da ilk hesap açma işlemi yaptığınızda İnstagram sizden telefon numaranızı ister ve telefon numaranıza bir onay mesajı gönderir. Bu onay mesajında ki kodu İnstagram da ki alana girdiğinizde hesabınız onaylanır kullanıma açılır.

Bu şekilde hesabınıza sadece kendiniz girmiş olursunuz ve başka kişilerin sizin üyeliğinize giriş yapmasını engellemiş. Ancak telefon numaranız değiştiği zaman yeni bir telefon numarasıyla hesabınıza giriş yapmakta sorun yaşarsınız. Instagram Telefon Numaram Değişti Giremiyorum sorununun çözümü ise çok pratik ve kolaydır.

Instagram Telefon Numaramı Değiştirdim Giriş Yapamıyorum (Çözüm)

Öncelikle instagram hesabınıza bilgisayarınızdan giriş yapmamalısınız. İnstagramın yardım sayfasını açmalısınız. https://help.instagram.com/contact/1652567838289083 bu linki açtığınız zaman karşınıza bir ekran çıkacak ve instagram hesabım donduruldu yazacak burada hayır seçeneğini işaretlemeniz gerekir.

Ardından aşağıdaki görseldeki gibi bir ekran karşınıza çıkacak ve burada istenilen bilgileri girmeniz gereklidir. İnstagrama kayıt olurken kullandığınız ve halen erişebildiğiniz mailinizi yazmanız gerekir. Daha sonra mailinize instagram tarafından bir kod gönderecektir. ( Bazen ülke kısmında Türkiye çıkmayabiliyor, başka tarayıcıdan deneyin )

Gelen bu kod ile yüzünüzün görüneceği şekilde bir resim çekerek instagrama göndermeniz gerekiyor. Bundan sonra instagram size 72 saat içerisinde sekiz haneden oluşan şifre gönderir ve siz telefon üzerinden instagrama giriş yaptığınızda onay kısmında sizden istenen şifre ile instagramdan gelen bu şifreyi girdiğinizde hesabınız açılır.

Daha sonra ayarlar bölümüne girerek telefonunuzdan değiştirip instagrama eskisi gibi giriş yapabilirsiniz. Bu işlemler ile instagramda telefon numarası değiştirme, instagram telefon numarası güncelleme, instagram sms eski telefonuma geliyor gibi sorunlarınıza çözüm bulabileceksiniz.