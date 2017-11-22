instagramda iki kişi canlı yayın nasıl yapılır sorusunu merak edip arkadaşları ile canlı yayın yapmak isteyenler için bu sayfamızı hazırlama gereği hissettik. Instagram uygulamasının sürekli gelişiyor olması ve yeni özelliklerini bizlerle buluşturuyor olması oldukça heyecan verici. Instagram’ın Snapchat’ten esinlenerek sunmuş olduğu hikayeler özelliği, yeniliklerin adeta merkezinde gibi. Artık çoğu yenilik hikayeler kısmı üzerinden veriliyor.

Hikaye özelliği ile yetinmeyen Instagram, canlı yayın özelliğini de getirerek Periscope’a rakip olmaya çalışıyor. Bu canlı yayın özelliği geldikten sonra instagram çoklu canlı yayın özelliği de pek gecikmedi. instagramda iki kişi canlı yayın özelliği ile kendi canlı yayınınıza arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki anlatımıza göz gezdirerek instagram canlı yayına konuk alma sorunuza da cevap bulmuş olacaksınız.

Şimdi gelelim instagram canlı yayına kişi ekleme, instagram canlı yayına katılma özelliğinin nasıl kullanılacağına.

Instagram’da iki kişi canlı yayın nasıl yapılır ?

Instagram uygulamasında iken sol üstteki kamera ikonuna dokunun ve alt kısımdan CANLI sekmesine geçiş yapın.

Bu canlı yayın sekmesinde iken “Canlı video başlat” butonuna dokunun. Canlı yayınınızı aktif ettikten sonra sağ alt kısımda yer alan ” 2 tane üst üste gülme emojisine” dokunun.

Bu emojiye dokunduktan sonra “Şu kişiyle canlı yayına geç” kısmı açılacak. Burada o an canlı yayınınızı izleyen kişiler görünecektir. O an canlı yayınınızı izleyen kişinin isminin üzerine dokunarak o kişiyi canlı yayına davet edebilirsiniz. Karşı taraftaki arkadaşınızın bu daveti kabul etmesi gerekir, kabul ederse yayına gelebilir.

instagram ikili canlı yayın olmuyor, instagramda iki kişili canlı yayın yapamıyorum tarzı sorunlarınız var ise lütfen yorum kısmında belirtiniz.