En İyi İki Kişilik Android Oyunlar

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için günümüzde çok sayıda oyun üretilmektedir. Oyunların kimisi ücretli kimisi ücretsiz olarak sunulurken Ceply ekibi olarak sizler için en iyi iki kişilik android oyunlar listesini hazırladık. Sizlerde bu liste aracılığı ile öğreneceğiniz en iyi iki kişilik android oyunları telefonunuza indirebilir ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

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İki Kişilik Android Oyunlar

1-) Ticket to Ride

Ticket to Ride oyununda maksimum dört arkadaşınız ile birlikte bağlanarak keyifli dakikalar geçirebilmektesiniz. Bu oyunda amacınız ise şehrin dört bir yanında bulunan trenleri ve biletleri kontrol etmektedir. Şehrinizi güvenliği için çok dikkatli olmalısınız.

2-) NBA JAM

NBA JAM oyununda çok fazla bir grafik beklentiniz olmasın. Bu oyun da arkadaşınız ile birlikte basketbol müsabakaları yapabilirsiniz. Wi-Fi ya da Bluetooth aracılığı ile karşılıklı oynayabilmektesiniz.

3-) Worms 4

Worms hem bilgisayar üzerinden hemde telefon üzerinden oynanılan bir oyundur. Kısaca oyunu tanıtmak gerekirse solucana benzer küçük yaratıklar takımlar halinde bölünüyor ve bir birlerine silahlar, ateşler ederek öldürmeye çalışıyor. Her takıma belirli bir süre boyunca sadece tek hak verilmektedir. Bu yüzden dikkatli olmalısınız.

4-) Online Kafa Topu

Türk yapımı olarak bilinen Online Kafa Topu oyunun yurt genelinde anlık on binlerce oyuncusu bulunmaktadır. Amacınız ise kafa ile futbol oynayarak gol atmak. Arkadaşlarınız ile turnuvalara katılabilir ya da bire bir olmak üzere kıyasıya mücadele edebilirsiniz.