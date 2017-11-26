Can Sıkıntınızı Söküp Atacak Tavsiye Android Oyunları

Site takipçilerimiz için denediğimiz ve çok beğendiğimiz Android telefon ve tablet oyunları sizlere sunuyoruz. Geniş açıklamalarına bakarak beğendiğiniz oyunları Google Player üzerinden ismini yazarak bulabilirsiniz. Oyunlar tamamen ücretsiz ve yeni çıkmış oyunlardır. Bu oyunları oynarken çok eğleneceğinizden adım gibi eminim.

Can Sıkıntısını Giderecek Tavsiye Android Oyunları

1) Tentacle Wars (Bulmaca zeka oyunu)

En beğendiğimiz oyunların ilk sırasında gelmektedir. Oyunda hücre karakterini oynuyorsunuz.

Diğer hücreleri ele geçilerek bölümleri tamamlıyorsunuz. Ama düşman hücreleri ele geçirmek o kadar da kolay değil.

Düşmanınızı yenmek için strateji oluşturmak zorundasınız. Yapacağınız yanlış bir hamle düşmanınıza koz verecektir. Ondan dolayı öncelikle düşmanınızla savaşa giren hücreleri küçük hücreler ile beslemeniz gerekmektedir. Şunu da unutmayın ki düşmanınız için savaşan hücrenizi destek hücreniz ile beslerken destek hücrelerinize de sardırı olabilir.

Oyunun oynanış biçimi :

Oyunda kendi hücrenizin üzerine basılı tutarak karşı hücreye doğru çekerseniz hücreniz karşı hücreye karşı saldırıya geçecektir.

Karşı hücrede saldırı halindeyseniz karşı hücreyi daha hızlı ele geçirmek için köprülerinizi elinizle kesin hızlı şekilde tekrardan köprü gönderin.

Bu muhteşem bilim üzerine yapılmış zeka oyunu listemizin ilk sırasında yer almaktadır.

2) Disaster Will Strike (Bulmaca Zeka Oyunu)

Yumurta kırmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştır. Bağımlılık yaratacak yeni bir oyunla karşınızdayız. Oyunda size verilen deprem , kırma , fırtına ve benzeri birçok yeteneği kullanarak yumurtaları saklandığı yerde parçalayın.

Oyunda yanlış uyguladığınız stratejiler yumurtaların sağlam kalmasına sebep olabilir. En uygun stratejiyi uygulayın ki yumurtalar canlı kaldığında mutlu olup sizi sinir etmesinler ☺

Bu güzel oyundaki yetenekler geçtiğiniz bölüm başı açılmaktadır. Oyunu çok seveceğinizden adım gibi emin olduğum için 2. sıraya ekleme gereksinimi duymuş bulunmaktayım.

Oyunu oynama şekli çok basittir. Sol üst kısımda olan yeteneklerden birini seçiyorsunuz ve uygulayacağınız bölgeye tıklıyorsunuz.

Okçuluk yeteneğine ne kadar güveniyorsun ? Bu muhteşem oyunda hem hızlı olman gerekiyor hem de en uygun stratejiyi bulman gerekiyor. Aksi taktirde arkadaşların ipin ucunda boğulacak veya yanlışlıkla okla onları vuracaksın.İşin en kötü tarafı ise sana oyunda verilen yayların sınırlı olmasıdır.

Geçtiğin her bölümde kazandığın paralar ile yeni yaylar alabilir , yeni yetenekler kazanabilirsin. Geçtiğin her yeni bölümde yeni stratejiler açılacaktır. Yetenek oyunu dediğimize bakmayın aslında bu oyun için mantığınızı çalıştırmanız gerekiyor.

Ne yazık birçok oyunda olduğu gibi bu oyunda’da kötü kuşlar bulunuyor. Ondan dolayı yanlış bir yöne atılan okunuzdaki yay kuşları vuracak ve boşa gidecektir.

Oyunun oynama şekli çok basittir. Okunuzun yönünü değiştirmek için üzerine basılı tutup çevirebilir , yayı basılı tutup çekebilirsiniz.

Bu oyunumuzu çok beğendiğimiz için listemizin 3.sırasına eklemiş bulunmaktayız.

Düşmanlar geliyor kalenizi ele geçirmek için. Sana düşen büyük görev onlardan kaleni korumak olacaktır. Ama ne yazık ki kaleni de korurken bize mühimmat gereklidir. Ondan dolayı öldürdüğünüz düşman gemilerinden kalan enkazları toplayarak kendinize yeni mühimmatlar yapabilirsiniz.

Bu muhteşem oyun yolculuklarda oynayacağınız eğlenceli bir oyundur. Aşağıdaki resimde olduğu gibi silahınızı en aşağı bölgeye indirerek düşman enkazlarını toplayabilirsiniz.

Oyunu kontrolleri çok basittir. Silahınızı aşağı yukarı çekmek için üzerine basılı tutarak aşağı yukarı oynatmanız yeterlidir. Bir dokunuşunuzda ise düşman gemileri imha etmek için mermi atar. Silahınızı en aşağı bölgeye çekerek düşman gemilerinin enkazlarını toplayabilir ve mühimmat deponuzu doldurabilirsiniz.

Bu güzel oyunu boş zamanlarını geçirmek isteyen , ben uğraşmayın zaman öldüreyim diyen arkadaşlarımız için listemizin 4.sırasına eklemiş bulunmaktayız.

Ülkeni düşmanlara karşı koruman için hem hızlı olman gerekiyor hemde yollara en uygun silahları yetiştirmen gerekiyor. Bölgedeki ağaçları kayalıkları boş zamanında düşman gelmeden silahlarınla imha edersen yeni bir silah için boş arazi açmış olacaksınız.

Ama oda ne silahlarınız zırhlı araçları imha etmek için yeterli değil !!!!!!

O zaman hemen yeni silahlar açmalı ve kazandığınız paralar ile bunları yükseltmelisiniz. Oyunda belli zaman içinde sol alt köşede sınırsız yetenekler açılmaktadır. Bunlardan biri yola portal koyarak düşmanlarınızı başa alabilir tekrar vurabilirsiniz. İkincisi ise yola mayın koyabilir düşmanlarınızı uçurabilirsiniz.

Oyunun ana menüsünde yer alan HANGAR menüsünden silahlarınızı geliştirebilir yeni yetenekler açabilirsiniz.

Oyunun oynama şekli haritada boş olan yerlere tıklayıp makine yerleştirmek. Yola tıkladığınız zaman ise sol alt kısımda ki portal veya mayın gibi mazemeleri yola döşeyebilirsiniz. Sol üst kısımda kazanılan para göstermektedir. Ne kadar çok düşman öldürürseniz o kadar çok para kazanırsınız. Ayrıca zırhlı araç patlatmak daha çok para getirmektedir. Bu güzel oyunu listemizin 5.sırasına koyduk.

Eski zamanlardaki gibi kol kuvveti ile vagonunuzu yürütmeye hazır mısınız ? O zaman bu oyun tam sizlere göre. Tek fark bu vagonu gerçekte değil de android telefon üzerinde oynatmanız. Kollarınızı sıvayın vagonunuzu hareket ettirmeye başlayın. Ne kadar çok kol hareketi o kadar çok yol almak ve para kazanmak demektir.

Oyunun oynama şekli çok basit sadece hızlıca ekrana dokunmanız gereklidir.

7) Junkyard Tycoon (Tamir,Araba parçalama, strateji oyunu)

Belki tamirci olmak istemedik ama arabaları çok sevdik ☺ . Kim istemez ki araba tamiri atölyesi sahibi olmak. Gerçekte olmasa da sanal dünyamızda artık bir araba tamir atölyemiz var. Ama bu sanal dünyadaki atölye sadece bize araba tamir olanağı sunmuyor ayrıca onları parçalayıp parçalarını satma olanağı da sunuyor.

Gün içinde gelen arabaları ya tamir et kurtar ki bu çok masraflı yada parçalarını sök tek tek sat, buda çok karlı olacaktır.

Oyunun oynama şekli çok kolaydır. Sizin kapınızın önüne gelen çekici size hasarlı araba getirecektir. Onun üstüne tıkladığınızda hasarlı arabayı belli bir para karşılığı satın alabilir parçaladıktan veya onardıktan sonra kat kat fazlasına satabilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız listede yer alan bu güzel oyunları google player üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz.