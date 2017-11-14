Android Sistemler İçin En İyi Antivirüs Uygulamaları

Akıllı cep telefonu ve tablet gibi cihazlara indirilen uygulamalara yüklenen virüsler hayatı cehenneme çevirirken Android işletim sistemi için geliştirilen son derece etkili antivirüs uygulamaları da bulunuyor. Kötü niyetli yazılımlardan karşı korunmak isteyen kişilerin kullanabilecekleri en iyi antivirüs uygulamaları listesinde ise şunlar yazıyor.

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CM Security

En iyi Android antivirüs programı olarak lanse edilen CM Security programında kötü amaçlı yazılımları engelleyen özel bir programlama kullanılıyor. CM Security antivirüs programının en büyük özelliklerinden biride yaptığı tarama ile kötü niyetli yazılımları çok kısa sürede tespit ederek tamamen ücretsiz bir şekilde bu yazılımları silmesi olarak gösteriliyor.

Avira Antivirus Security

Dünyanın en büyük güvenlik firmalarından biri olan Avira tarafından tamamen Android işletim sistemini kullanan cihazların güvenliğini sağlamak amacı ile oluşturulan Avira Antivirüs Security son derece geniş bir koruma ağı tarafından güvenliğinizi garanti altına alıyor. Cihaz kötü yazılımları koruma özelliği getirirken aynı zamanda Premium paketi ile bu özellikleri genişleterek çok daha kapsamlı bir korumadan yararlanmanızı sağlıyor. Yine cihazınızı çalınma riskine karşı da koruma altına alıyor.

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