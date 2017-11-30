2017 Yılının En iyi Akıllı Telefonları

2017 yılı akıllı telefon piyasası için oldukça hareketli geçti özellikle yılın 2. bölümünde birçok markanın yeni amiral gemisi piyasaya sürüldü. Yeni bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız sizler için cihaz özelliklerini, tasarımını ve fiyatını göz önüne aldık ve en iyi akıllı telefonları listeledik.

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2017 Yılında Çıkmış En iyi Akıllı Telefonlar Listesi

1. Samsung Galaxy S8

Listenin ilk sırasında yer alıyor, fiyat performans açısından yılın en iyi telefonu diyebiliriz.

Galaxy S8 özellikleri

Ekran: 5.8 inç, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

Pil: 3000 mAh

2. Samsung Galaxy S8 Plus

Daha büyük ekran tercihi yapmak istiyorsanız Galaxy S8 Plus sizin için güzel bir alternatif olabilir.

Galaxy S8 Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 6.2 inç, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

Pil: 3500 mAh

3. Google Pixel 2

Fiyat etkeniyle kendine bir Apple modelinin üstünde yer buluyor, Android tercihi yapacaklar için güzel bir tercih olabilir.

Google Pixel 2 özellikleri

Ekran: 5 inç, 1920 x 1080 piksel, OLED, Corning Gorilla Glass 5

İşlemci ve Grafik Birimi: Qualcomm Snapdragon 835 – Adreno 540

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 ve 128 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel, OIS destekli, f/1.8

Ön Kamera: 8 megapiksel, f/2.4

Batarya: 2700 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

4. iPhone X

Kuşkusuz en iyisi ancak fiyat olarak oldukça yüksek bir Macbook Air modelinden bile daha pahalıya satılıyor. O yüzden 3 Android modelinin arkasında kendisini sıralandırdık.

iPhone X özellikleri

Ekran: 5.8 inç OLED, 1125 x 2436 piksel , 3D Touch, True Tone, 625 nit

Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 81.23

Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)

Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)

Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)

Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)

İşlemci: Apple A11 Bionics, tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 64 ve 256 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.4 (OIS destekli) 60 fps 4K, 240 fps 1080p video kaydı

Ön Kamera: 7 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, 1080p video kaydı, Face ID kamera

İşletim Sistemi: iOS 11

5. Huawei Mate 10 Pro

Huawei markasının yeni amiral gemisi Mate 10 Pro Galaxy S8 kalitesinde bir akıllı telefon. Huawei sağlamlık ve kalite konusunda önemli adımlar attı ve kendini bu konuda kanıtlandı, eğer fiyat konusunda takıldığınız bir nokta yoksa düşünmeden satın alabilirsiniz.

Huawei Mate 10 teknik özellikleri

Boyutlar: 77 mm x 150.5 mm x 8.2 mm 186 gram

Ekran: IPS 5.9 inç 1440 x 2560 – 499ppi

İşlemci: Hisilicon Kirin 970

Bellek: 4GB/6GB RAM – 64GB/128GB/256GB depolama alanı

Kamera: 20MP + 24 MP arka kamera – 8MP ön kamera

Batarya: 4000 mAh

İşletim sistemi: Android Oreo 8

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac – Bluetooth 5.0 – NFC

6. Samsung Galaxy Note 8

Note serisi modelleri hep kurumsal kullanımlar için uygun olmuştur yine iş amaçlı kullanmak isteyenlerin mutlaka ilk tercihi olmalıdır.

Galaxy Note 8 özellikleri

Ekran: 6.3 inç, QHD+, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7 ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7

Pil: 3300 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

7. LG V30

Henüz ülkemizde satışı yok ancak ilerleyen dönemlerde mutlaka satışına başlanacaktır ve satın alabileceğiniz en iyi Android cihazlar arasında yer alıyor.

8. LG G6

G serisinin son modeli olan LG G6 artık eskisi kadar ön planda değil ancak yinede kalitesinden ödün vermiyor, fiyat olarak biraz pahalı ancak LG kalitesini yaşamak isteyenler LG G6 satın alabilir.

LG G6 ÖZELLİKLERİ

IPS LCD kapasitif 5.7-inç, 1440 x 2880 piksel (ortalama 565 ppi) QHD, Gorilla Glass 3 korumalı ekran (Alway-on özelliği de mevcut)

Qualcomm Snapdragon 821 çipset

2x 2.35GHZ ve 2 x 1.6GHz olmak üzere dört çekirdekli işlemci

Adreno 530 grafik işlem birimi

4GB RAM

32/64GB sabit depolama alanı ( 256GB’ye kadar arttırılabilir)

13MP + 13MP lazer otofokuslu çift arka kamera

5MP ön kamera

Parmak izi okuyucu sensör

Google Asistan desteği

Gorilla Glass 5 destekli arka panel

Suya ve toza karşı dayanıklılık (IP68, 1.5 metrede 30 dakikaya kadar dayanabilmekte)

3300mAh batarya

Qualcomm Quick Charge 3.0

USB Typce-C ve 3.5mm kulaklık girişi

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

9. iPhone 8 Plus

6 ve 7 modellerine göre tasarımsal farklılık sunmuyor zaten bu yüzden listemizde gerilerde kaldı. Daha uyguna 7 Plus alınabilir mesela hemen hemen aynı özellikleri sunacak ancak daha yeni bir iPhone istiyorsanız 8 Plus tercihi yapabilirsiniz.

iPhone 8 Plus özellikleri

Ekran: 5.5 inç, 1080 x 1920 piksel, 3D Touch, True Tone

İşlemci: Apple A11 Bionics

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 64 ve 256 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.8

Ön Kamera: 7 megapiksel, f/1.7 diyafram açıklığına sahip.

İşletim Sistemi: iOS 11

10. OnePlus 5T

Listedeki Android cihazlardan pekte farkı kalır bir yanı yok hemde fiyat olarak oldukça uygun, ülkemizde satışı yapılıyor.