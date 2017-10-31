Yüklemek istediğim oyunlar bilgisayarıma uygun mu ?

Program indirirken dikkat edilmesi gereken onlarca farklı etken bulunmaktadır. Yüklenmesi istenen oyunların ya da programların kişilerin cihazlarına uygun olup olmadığı dikkat edilecek hususların başında gelmektedir. Yüklemek istediğiniz uygulamaların cihazlarınızla uyumlu olduğunu anlamak için anakart, işlemci, ram ve grafik kartlarınızın hangi değerlere sahip olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Bu bahsi geçen cihazlar hakkında bilginiz yoksa da; aşağıda sizler için hazırladığımız ufak açıklamaları okuyabilirsiniz.

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Bileşen açıklamalarına geçmeden önce sizlere aktarmak isteriz ki; cihazınızın özelliğini belirleyen etkenler tek bir tane bileşene bağlı değildir. Tüm bileşenlerinizin birbirleriyle çalışma uyumluluk dereceleriyle birlikte bu oran belirlenmekte ve performansı sizlere sunmaktadır. Bu nedenle hiçbir zaman sadece tek bir parametreye bağlı kalarak bu tür seçimleri yapmamalısınız.

Anakart Nedir?

Bilgisayar ya da telefonların iç ve dış donanımları ile birlikte entegreli bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemlerdir. Üzerinde elektronik devre elemanlarının bulunmuş olduğu anakartlar bilgisayar ve telefonların en temel parçacıklarından birisidir. Birçok farklı anakart modeli yer alsa da bazı telefon ve tablet üreticileri anakart elementine çok farklı söylemler de bulunabilmektedir. Anakart telefon ya da bilgisayarların en büyük parçasıdır. Diğer tüm parçalar (işlemci, ram, ekran kartı, iletişim kartları, enerji kaynakları vs..) anakartın üzerine monte edilmektedir. Bir cihazın anakartı arızalandığı zaman tüm sistem çökerek cihazların doğru bir şekilde çalışması da engellenmektedir. Anakart sistemleri genel olarak işini çok hızlı yapması gereken sistemlerdendir. Eğer anakart modeli çok yavaşsa ya da işini doğru yapmıyorsa telefon ve bilgisayarlarda kasma ve donma gibi durumlar olabilmektedir. Telefona, tablete ya da bilgisayarlara dışarıdan takılmakta olunan tüm parçalar anakarta takılmaktadır. Anakarta takılan bu tür kablo ve cihazlarda verileri okuyarak bilgisayar beynine aktarım sağlamaktadır.

Harddisk Nedir?

Program indirdiğinizde programların kayıt edildiği alanlara harddisk yani cihazların kayıt yerleri denmektedir. Bir diğer değişle; bilgisayara indirdiğiniz ve yüklediğiniz her türlü bilgi bu cihazlarda kayıt edilmektedir. Günümüzde kullanımı mümkün olan disklerin MB, GB, TB boyutları bulunmaktadır. Günümüzde internet ortamında ya da teknolojik ortamda yer alan tüm dosyaların TB boyutlarda disklerin yeterliliği yer almaktadır.

İşlemci Nedir?

Cihazlardan istemiş olduğunuz her türlü işlemin hızlı bir şekilde yapılması işlemcilerin hızına bağlıdır. Merkezi işlem birimi olan işlemciler; bilgisayarların beyni olarak da bilinmektedir. Adından da anlaşılabileceği üzere; bilgisayardaki tüm işlemlerin yapılmasını işlemciler sağlamaktadır. Klavye üzerinde bir tuşa basmamız ya da fareyi hareket ettirmemiz bile işlemciler sayesinde gerçekleşmektedir.

RAM Nedir?

Bilgisayar üzerinde ana hafıza veya birincil depo; yükleme, gösterme ve uygulama yönlendirmeleri için çalışma alanı olarak da görülebilmektedir. Tümleşik olarak cihazlarda çalışmakta olan bu cihazlar; anakart ve işlemci arasında yer alan ve sistemin düzenli bir şekilde çalışması için verileri kısa süre hafızasında tutan cihazlardır.

Grafik/Ekran Kartı Nedir?

Oyun indiren birçok kişinin ilgi alanında olan parçalardan birisi ekran kartları olmaktadır. Ekran kartları oyunların ve yüksek grafiklere sahip olan uygulamalar çok yüksek boyutlarda grafik kart istemektedir. Grafik kartları hem bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamakta hem de bilgisayarlarda oynayabileceğiniz oyunların kalitesini artırmaktadır. Sizlerde oyun ya da uygulama indireceğiniz zamanlarda başarılı ve sorunsuz bir şekilde grafik kartı desteklerinizi artırma yoluna gidebilirsiniz. Grafik kartınızı güncellemek istemiyorsanız da https://www.pasaindir.com uygulama indirme sitesi üzerinden istediğiniz her türlü uygulamayı ve oyunu indirebilir ve inceleyebilirsiniz.