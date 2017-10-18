WhatsApp’a Canlı Konum Paylaşma Özelliği Geliyor !

Sms’in tahtını alarak en popüler uygulamalar arasına yerleşen WhatsApp, yeniliklerine devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda gelmesi planlanan özellikler arasında konumu canlı olarak paylaşma özelliği de bulunmakta.

Snapchat ve Messenger’da yer alan bu özellikle WhatsApp’ta yer almasa olmazdı. WhatsApp’da bunu düşünerek bu özelliği kullanıcılarına sunmayı amaçlamış. iOS ve Android kullanıcılarına önümüzdeki haftalarda güncelleme olarak sunulması beklenen bu özellik, bakalım nasıl bir tepki alacak.

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WhatsApp’ta Canlı konum nasıl paylaşılır ?

WhatsApp konuşma penceresinde iken ataç ikonuna dokunduktan sonra “Mevcut konumu paylaş” seçeneğine dokunmanız yeterli olacaktır. Mevcut konumu paylaş özelliği ile gönderdiğiniz kişiye canlı konumunuz iletilecek. Bunun ne kadar süre ile iletilmesini de seçebileceksiniz. Konumun ne kadar süre boyunca paylaşılacağını 15 dk, 1 saat, 8 saat seçenekleri ile seçebiliyorsunuz.