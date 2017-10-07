WhatsApp Business Nedir, Ne İşe Yarar ? WhatsApp’tan Farkı Nedir ?

WhatsApp Mesajlaşma uygulamasının tüm akıllı cihazlar ile beraber dünya genelinde tercih edilmesiyle beraber SMS sistemi rafa kalktı. Artık Türkiye’de de SMS ile mesajlaşmanın çok nadir olduğunu düşünüyorum. Çoğu Akıllı telefon kullanıcısı arkadaşı, ailesi ile görüşme yapacağı zaman WhatsApp aramasını ve görüntülü aramasını tercih edebiliyor.

WhatsApp’ın bu denli gelişmesi firmalarında işine yaradı. Bazı firmaların iletişim kısmında WhatsApp üzerinden ulaşılabilmesi için cep numarasını bırakılıyor. Müşteriler sormak istediklerini veya bilgi almak istediği konuları, WhatsApp üzerinden hızlı bir şekilde sorabiliyor.

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WhatsApp Business Nedir ?

WhatsApp, firmaların müşterileri ile daha kaliteli bir iletişim kurmalarını sağlayacağı WhatsApp Business uygulamasını diğer ülkelerden sonra Türkiye’ye de sundu. Şu an test aşamasında olan WhatsApp Business’da WhatsApp üzerinde firmanın işletme tanımı, eposta adresi, internet adresi, konumu gibi bilgileri yer alıyor. Bu sayede müşteriler firma hakkında daha net bilgilere WhatsApp profili üzerinden ulaşabiliyor.

Ayrıca “Uzakta Mesajı” özelliği ile işletme o an online olmasa bile “Mesajınızı gördük size dönüş yapacağız” şeklinde karşı tarafa mesaj iletebilecek.