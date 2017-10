VoWifi Nedir ? iOS ve Android’de VoWifi Nasıl Açılır ?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sürekli yeni özellikler ve terimler bizlerin karşısına çıkmakta. Bu teknolojinin hızına yetişmeyi denedikçe yeni terimleri de öğrenmeniz gerekmekte. Bu sayfamızda mobil kullanıcıların telefon görüşmelerinde işlerini kolaylaştıracak VoWifi özelliğinden bahsedeceğiz. VoWifi nedir ve VoWifi nasıl açılır konuları da açıklayacağımız maddeler arasında.

VoWifi nedir ?

VoWifi özelliği telefon hattınızın çekmediği kısımlarda Wifi üzerinden sesli görüşme yapmanızı ve istediğiniz kişiye SMS atmanızı sağlıyor. “Telefon hattının çekmediği yerde Wifi’mi olurmuş kardeşim” diyebilirsiniz, haklısınız. Ancak şöyle düşünmek lazım. Şehir merkezinde bile olsak bazen belli bölgelerde ve ofiste telefon çekmeye biliyor veya çalıştığı yer -1 veya -2.katta olan insanlar olabiliyor. İşte bu yüzden VoWifi yararlı olabileceğini düşünüyorum.

Cihazınızda VoWifi özelliğini kullanabilmeniz için telefonunuzda bu özelliğin yer alması ve sizinde bu özelliği aktif etmeniz gerekmekte. VoWifi aramasında herhangi bir ek ücret ödemiyorsunuz, ücret hattınıza yansıyor ve konuşma paketiniz var ise dakikalardan düşüyor.

VoWifi özelliğine sahip bazı telefonlar; iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ve SE; Samsung S6, S6 Edge, S7 ve S7 Edge; LG G4 ve G5. Ve 2017’nin sonunda ve 2018’in ilk aylarında çıkacak telefonlarda da VoWifi özelliği bulunacaktır.

VoWifi Nasıl Açılır ?

Android cihazlarda VoWifi nasıl açılır ?

Telefon > Ayarlar kısmına ulaşın ve burada Wi-Fi araması’na dokunun. Açılan pencereden VoWifi özelliğini Açık konuma getirin. Özellik aktif olduğu taktirde bildirim çubuğunda gözükecektir.

iPhone da VoWifi nasıl açılır ?

Ayarlar > Telefon > Wi-Fi ile Arama kısmından Wi-Fi ile arama özelliğini aktif edin.

Wi-Fi ile Arama özelliği aktif ve kullanabilir olduğu anda operatör adının yanında Wi-Fi simgesi yer alacaktır, buna dikkat etmeniz gerekmekte.