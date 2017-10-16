Vodafone Pass Nedir ? Vodafone Pass Paket Ücretleri / Nasıl Kullanılır ?

Vodafone, Pass ismini verdiği paketler ile en çok kullandığınız uygulamalara yönelik tek bir paket üzerinden fırsat sunuyor. Siz çok müzik dinleyen biri iseniz ve video izlemekten de çok hoşlanıyorsunuz size sunulan ayrı ayrı paketleri inceleyebilirsiniz.

Vodafone Pass Paketleri nelerdir ?

İletişim Pass

Müzik Pass

Sosyal Pass

Video Pass

Vodafone Pass Müzik Paketi Hangi Uygulamalarda Geçerli ?

Spotify, Karnaval, Power App ve Fenomen uygulamalarında geçerli bir pakettir. Bu uygulamalardan harici müzik dinlediğiniz uygulamalardan kendi tarifeniz/paketiniz üzerinden ücretlendirilirsiniz.

Vodafone Pass Video Paketi Hangi Uygulamalarda Geçerli ?

Youtube ve izlesene.com uygulamalarında geçerlidir.

Vodafone Pass Sosyal Paketi Hangi Uygulamalarda Geçerli ?

Instagram, Facebook ve Twitter uygulamalarında geçerli.

Vodafone Pass İletişim Paketi Nedir ?

WhatsApp, Vodafone Call+ ve Messenger Uygulamalarını sınırsız bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlıyor.

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Vodafone Pass Paket Ücretleri:

İletişim Pass Red tarifesi 6 tl diğer vodafone tarifesi 9 tl

Müzik Pass Red tarifesi 6 tl diğer vodafone tarifesi 9 tl

Sosyal Pass Red tarifesi 12 tl diğer vodafone tarifesi 18 tl

Video Pass Red tarifesi 12 tl diğer vodafone tarifesi 18 tl

Vodafone Pass Paketlerine nasıl başvuru yapılır ?

Vodafone Pass Müzik: Red 10, Red 15 ve Red 20 tarifelerine

ücretsiz ve otomatik olarak

tanımlanır.

Diğer tüm Red tarifelerinde ek

ayda sadece

6 TL

MUZIKPASS yaz 3636’ya gönder.

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Vodafone Pass Video: Diğer Red tarifelerine ek

ayda sadece

12 TL’ye alabilirsiniz.

VIDEOPASS 3636

Eğer Vodafone Red’li değilseniz

tarifenize ek ayda sadece

18 TL’ye alabilirsiniz.

PASSV 3636

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Vodafone Pass İletişim: Diğer tüm Red tarifelerinde ek

ayda sadece

6 TL’ye alabilirsiniz.

ILETISIMPASS 3636

Eğer Vodafone Red’li değilseniz

tarifenize ek ayda sadece

9 TL’ye alabilirsiniz.

IPASS 3636

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Vodafone Pass Sosyal: Diğer tüm Red tarifelerine ek

ayda sadece

12 TL’ye alabilirsiniz.

SOSYALPASS 3636

Eğer Vodafone Red’li değilseniz

tarifenize ek ayda sadece

18 TL’ye alabilirsiniz.

SPASS 3636

Kaynak ve ayrıntılı bilgi için: http://www.vodafone.com.tr/Red/tarifeler.php