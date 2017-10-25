Turkcell, Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden birisi. Ancak sadece operatör olarak kalmak istemeyip diğer alanlarda da kendisini göstermek istiyor. Turkcell, bugün Türkiye’nin Arama motoru sloganı ile çıkardığı Yaani uygulamasını tanıttı.

Yaani uygulamasını Akıllı telefonunuza indirerek arama yapabilir, favori web sitelerinize erişebilir ve bütün sorularınıza hızlıca yanıt bulabilirsiniz. Yaani uygulamasını indirerek güncel haberlere, bulunduğunuz konumun hava durumuna, en yakın restoranlara ve yakınınızdaki sinema salonundaki filmlere erişebilirsiniz.

Ayrıca Turkcell abonesi olan Yaani kullanıcıları, Yaani’yi kullanarak hediyeler kazanırlar:

• Yaani uygulaması içinden yapılan aramalar sonucunda gördüğünüz arama sonuçlarını içeren sayfa Turkcell aboneleri için ücretsizdir. *fizy ve haritalar hariç

• Turkcell aboneleri Yaani’yi ilk defa telefonlarına yüklediklerinde 1 hafta geçerli 1GB data hediyesi kazanırlar.

Turkcell Yaani indir

Turkcell yaani uygulamasını indirerek bedava internet paketi kazanabilirsiniz. Buraya tıklayarak Yaani indir sayfasına ulaşabilirsiniz.

iOS cihazlarınız için buradan indirebilirsiniz.