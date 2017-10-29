Sony Xperia R1 ve R1 Plus Telefonu Duyuruldu!

Akıllı telefon pazarında kendisini her geçen gün göstermeye devam eden ve pazarda büyük ölçüde yer edinen Sony telefon pazarına yeni ürünlerini getirmeye devam ediyor. Buna göre Sony akıllı telefon konusunda en büyük pazarlardan bir tanesi olan Hindistan için Xperia R1 ve Xperia R1 Plus telefonlarını tanıttı.

Sony’nin Hindistan pazarı için tanıtmış olduğu Xperia R1 ve Xperia R1 Plus modelleri orta segment yani orta sınıfta yer almaktadır. Peki ilgili cihazda ne gibi özellikler bulunuyor, RAM bellek hafızası nedir, batarya gücü belli oldu mu, kamera çözünürlükleri ne kadar?

Xperia R1 Teknik Detayları

Sony firması tarafından Xperia R1 cihazının teknik özellikleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre cihazın ilk olarak RAM bellek hafızasına baktığımızda cihazda 2 GB RAM olduğu görülmektedir. Android için her ne kadar bu RAM düşük olsa da cihaz orta seviyede yer aldığı için gayet normal gözüküyor. Öte yandan telefonda 16 GB depolama alanı bulunmakta olup cihaz 5,2 inç büyüklüğündedir. Kamerası ise 13 MP çözünürlüğündedir.

Xperia R1 Plus Teknik Detayları

Xperia R1 Plus modelinde ise özellikler biraz daha gelişmiştir. Örneğin bu cihaz RAM 3 GB ve depolama alanı 32 GB olarak belirlenmiş. Yani kasma sorunları bu cihazda yaşanmayacak olup geriye kalan ekran büyüklüğü, kamera çözünürlükleri R1 modeli ile aynıdır. Telefonlarda ayrıca 2.600 mah batarya gücü bulunmaktadır. Yani Sony batarya konusunda da gayet başarılı bir model üretmiş.