Snapchat’i Konum Paylaşmadan Nasıl Kullanabilirim ?

Mobil uygulamalar arasında gençler tarafından sürekli kullanılan belli başlı uygulamalar bulunmakta. Bunlardan birisi de Snapchat uygulaması. Özellikle gençler tarafından kullanılan bu uygulama, gerek yeni özellikleri gerekte fotoğraf filtreleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Snapchat uygulamasını kullanırken gizliliğini önemseyenler ve pilim konumdan dolayı çabuk bitmesin diyenler Snapchat’in konum özelliğini devre dışı bırakmak istiyor. Snapchat’i konumunuzu paylaşmadan kolayca kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunun için iOS ve Android cihazlarınızda küçük ayarlar yapmanız gerekmekte.

Snapchat uygulamasında konum kullanmanın neredeyse zorunlu tutulması bazen can sıkıcı oluyor ancak bunu kapatmanın yolları da var.

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iOS Cihazlarda Snapchat Konumunu Kapatma

iPhone telefonunuzda Ayarlar kısmını açın ve Snapchat uygulamasını bulun ve tıklayın.

Uygulamaya verilen izinlerin verildiği listede üst kısımda yer alan Konum’a tıklayın.

Konum erişimine izin ver seçeneğinde Asla ve Uygulamayı Kullanırken seçenekleri bulunmakta, buradan Asla‘yı seçin.

Android telefonlarda Snapchat Konumunu Kapatma

Akıllı cihazınızda Ayarlar kısmına giriş yapın ve uygulamalar kısmına giriş yapın.

Uygulamalar arasından Snapchat’e giriş yapın ve üzerine dokunun.

Uygulama İzinleri kısmındaki “Konum” seçeneğini deaktif ederek konum erişimini kapatabilirsiniz.