Snapchat Uygulaması Bilgisayara Geliyor!

Bulunduğu kategoride liderliğini yavaş yavaş Instagram’a kaptıran Snapchat yeni arayışlar peşinde. Snapchat’in var olma nedeni olan Story özelliğinin Instagram tarafından da yapılması her ne kadar Snapchat’in otoriterliğini zayıflatsa da, belli ki Snapchat tekrar çıkış arıyor.

Sadece mobil cihazlarda uygulama olarak kullanılabilen Snapchat, bilgisayar ortamında da bulunmak istiyor. Özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılan bu uygulama, aynı kullanım oranını bilgisayarda yakalayabilecek mi merak konusu. Snapchat Bilgisayar versiyonu ilk olarak Google tarafından tanıtılan Pixelbook modelinde bulunacak. ChromeOS işletim sisteminin yer aldığı Pixelbook modelinde sunulmasının ardından diğer işletim sistemli bilgisayarlara da yavaş yavaş gelmesi bekleniyor.

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Google, Snapchat ile iş birliği içerisine girdiği ve bu nedenle Snapchat bilgisayar versiyonunun ilk olarak Pixelbook modelinde yer alacağını belirtti. Snapchat bilgisayar versiyonunda ne gibi özelliklerin olacağına dair bilgiler paylaşılmadı ancak Instagram’ın Windows versiyonu ile aynı olabileceği söylentileri bulunmakta. Snapchat bilgisayar versiyonu çıktığı taktirde Snapchat, Bilgisayar’dan nasıl kullanılır sorusuna da ayrı bir sayfa oluşturacağız.