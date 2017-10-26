Samsung Galaxy A7 (2018) Teknik Özellikleri Öğrenildi!

Samsung firması Galaxy ailesine her geçen sene yeni üyeler katmaya devam ediyor. Şu anda en çok satış yapan modellerin bir tanesi Samsung Galaxy’nin A serisidir. A serisine her sene yeni güncellemeler yapılmakta olup bu sene Galaxy A7 2018 modelinin gelmesi merak ile beklenmeye devam ediyor.

Samsung firması tarafından özen ile yapılmakta olan Galaxy A7 2018 modelinin ne zaman tanıtılacağı, cihazın teknik özelliklerinin ne olacağı soruları büyük bir merak ile beklenirken sonunda sızma bilgiler geldi. OnLeaks tarafından sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy A7 2018 modelinin çok sayıda özelliği kamuoyuna duyurulmuş oldu. Peki Samsung Galaxy A7 2018 depolama alanı nedir, RAM bellek hafızası ne kadar, batarya gücü ve kamera çözünürlükleri nasıldır?

Galaxy A7 (2018) Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy A7 (2018)’in bazı teknik özellikleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre cihaz da yeni Exynos işlemci bulunuyor ve telefonun ne az 6 GB RAM bellek hafızası ile piyasaya sunulması bekleniyor. Yani kasma sorunu bu cihaz da yaşanmayacaktır.

Samsung Galaxy A7 telefonunun Android 7.1.1 işletim sistemi ile piyasaya sunulması beklenirken yine cihazın işlemci hızı 1,59 GHz olacak. Kamera çözünürlükleri ile batarya gücü hakkında her hangi bir bilgi sızdırılmadı ancak Galaxy A7 2018 modeli bekleyenler bu özellikler konusunda da yanılmayacaktır. Yakın zamanda Samsung Galaxy A7 modeli hakkında yeni detayların sızdırılması ve merak edilen diğer özelliklerinin de çözüme kavuşturulması bekleniyor.