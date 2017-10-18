Samsung Çağrı Merkezi – Samsung Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Samsung Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası. Samsung müşteri hizmetlerine nasıl bağlanabilirim.

Samsung Lee Byung-Chul tarafından, 1938 yılında açılmış olan Güney Kore merkezli bir teknoloji şirketidir. Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee’dir. Teknoloji şirketi dedik ama şu an teknoloji şirketi. Samsung, ilk kurulduğu zamanlarda balık ve sebze-meyve satışı yapıyordu, ardından 1970’li yıllarda ise ağır sanayi endüstrisine giriş yaptı.

Samsung bu yıllarda özellikle elektronik konusunda oldukça ilerleme kat etmeyi başardı. Samsung sadece cep telefonu üretimi değil, beyaz eşya üretimi de yapmakta. Samsung kullanıcıları beyaz eşya veya teknolojik cihazlar ile ilgili bir sıkıntı yaşadığında Samsung müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek istiyor. Bu illetişim içinde Samsung Çağrı Merkezi numarası gerekmekte.

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Samsung Müşteri Hizmetleri

444 77 11

Samsung Çağrı Merkezi haftanın her günü 08:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Samsung müşteri hizmetleri telefon tuşlamaları

1- Cep telefonları Android işletim sistemli tabletler için

2- Elektronik ve beyaz eşya servis kurulum talepleriniz için

3- Televizyon, fotoğraf makinası, ses-sinema sistemleri ve benzeri elektronik eşyalar için

4- Beyaz eşyalar için

5- Tablet PC ve diğer bilgisayar ürünleri için

Beklemeden hızlı bir şekilde müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsanız telefonunuzun tuşlarından 0’ı tuşlayınız.