Akıllı telefon pazarında büyüme oranını artırmaya çalışan çıkardığı telefonları uygun fiyata satarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefleyen OnePlus firmasının bilindiği üzere 5T adını verdiği yeni bir modeli üretmesi beklenmekteydi. Buna göre OnePlus 5T duyurusu yapılmadı ancak her zaman ki gibi duyuru yapılmadan önce teknik özellikleri sızdırıldı.

Tabi internete sızan teknik özelliklerinin OnePlus 5T modeline kesin olarak ait olup olmadığı konusunda netlik yok. Fakat büyük bir ihtimal ile internete sızdırılmış olan teknik özelliklerin OnePlus 5T modeline ait olduğu söylenmektedir. Peki OnePlus 5T teknik özellikleri nedir? Cihazın RAM bellek hafızası, batarya gücü, kamera çözünürlüğü ve ekran büyüklüğü detayları nelerdir.

OnePlus 5T Teknik Özellikleri

OnePlus 5T teknik özellikleri sızdırıldı. Buna göre ilk olarak cihazın ekranına bakılırsa telefonda 6 inçlik büyük bir ekran bulunuyor. Telefonun 6 GB ve 8 GB RAM’lı iki farklı model ile gelmesi beklenirken 6 GB RAM’a sahip telefonun 64 GB depolama alanı ve 8 GB RAM’a sahip telefonun 128 GTB depolama alanına sahip olarak piyasaya sunulması beklenmektedir.

Cihazın en güçlü donanımlarından bir tanesinin bataryası olduğu görülmektedir. Öyle ki cihaz da 3.450 mah gücünde batarya olduğu görülüyor. Telefonun arka kasasında yazan bilgilere göre 20 MP ve 16 MP çözünürlüklerinde iki farklı kamera varken önünde ise 15 MP çözünürlükte bir adet öz çekim kamerası bulunmaktadır. OnePlus 5T modelinin sızdırılan teknik özellikleri bu şekilde verilmiş olup en kısa sürede tanıtımının yapılması bekleniyor.