İnternet Avcıları Oyunu Nedir ? Vodafone İnternet Avcıları Nasıl Oynanır ?

Türkiye’de gençlere yönelik kampanyalar artmaya başladı. Vodafone’da gençleri düşünerek, gençlerin bedava internet paketi kazanmalarına yönelik bir oyun tasarlamış. 26 yaş altı gençler için tasarlanmış bu oyun ile internet paketlerinizi arttırabileceksiniz.

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Vodafone İnternet Avcıları Nedir ?

• Vodafone İnternet Avcıları oyununda yapmanız gereken tek şey, konumuzun etrafında bulunan Bit adı verilen kırmızı yaratıkları avlamak ve avladığınız bitleri hediye internet paketine veya indirimli internet paketine çevirmek.

• Artırılmış Gerçeklik (AR) destekli çalışan internet avcıları oyununda, telefon kamerası kullanılmaktadır. Vodafone internet avcıları oyununda, kamerayı açtığınızda etrafınızda bulunan bit adı verilen kırmızı yaratıkları üzerine dokunarak avlayabilirsiniz.

• Bu kırmızı bitler yakın konumuzda bulunduğu gibi başka noktalarda da bulunabilir. Bunları avlamak için konumuzu dolaşarak biraz daha genişletmeye çalışın.

• Bu topladığınız kırmızı bitlerle ücretsiz internet paketi elde edebilir veya internet paketinizin limitini arttırabilirsiniz.

• İnternet avcıları oyunu Turkcell ve Türk Telekomda da kullanılabilir mi?: Vodafone internet avcıları oyununu Vodafone abonesi olmayan kişilerde oynayabilir. Avladığınız kırmızı bitler hesabınızda kalır, daha sonra dilerseniz Vodafone aboneliğine geçip bu bitleri kullanabilirsiniz.

Vodafone İnternet Avcıları Nasıl Oynanır ?

Tek yapmanız gereken oyunu açmak ve yakın konumuzda bulunan kırmızı bit adı verilen yaratıkları ekrana dokunarak avlamak. İşte bu kadar basit. Ne kadar çok dolaşırsanız o kadar çok kırmızı bit avlayabilirsiniz.

Vodafone İnternet Avcıları indir

Buraya tıklayarak uygulamayı Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.

iOS Cihazlarınız için buradan indirebilirsiniz.

NOT: Her gün toplayabileceğiniz bit sayısı 600’dür. Fazlasını toplasanız bile silinebilir.