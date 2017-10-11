Instagram unf ne demek sorusu Instagram kullanıcıları tarafından Instagram üzerinde sıkça sorulmaya başlandı. Bu tarz Instagram kısaltmaları çok kişi tarafından kullanılınca merak eden kişi sayısı da doğru orantılı olarak artıyor. Bu merak edilen kısaltmalardan birisi de, Instagram biyografi kısmına yazılan UNF kısaltması. Bazen bu UNF kısaltmasının yanında X işareti de bulunuyor. https://www.teknoli.com/ sitesi de bu konudan bıkmış olmalı ki sitesinde bu konuya değinmiş : )

İnternet üzerinde bazen mesajlaşırken bile kelimeleri kısaltarak yazışırız. Bu kısaltmaları Instagram üzerindeki terimlerde de kullanan kişi sayısı bir hayli fazla. Instagram’da arkadaşlarını takip eden kişiler bazen takipçi kitlesi artsın diye tanımadığı kişileri de takip ediyor. Takibe takip şeklinde yapılan bu takipleşmelerin ardından bazı kişiler belli bir zaman sonra takipten çıkarma işlemi yapabiliyor. İşte bu gibi durumların önüne geçmek için Biyografi kısmına UNF yazılıyor.

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Instagram UNF Nedir ?

Instagram üzerinde birini takip ettiğiniz taktirde o da sizi takip edebilir ve dilerse belli bir zaman sonra sizi takipten çıkarabilir ve siz bunu normal şartlarda göremezsiniz. Ancak yeni gelecek olan Instagram güncellemeleri ile “Seni takip ediyor” şeklinde ibare bulunacağı dillendiriliyor.

Instagram biyografi kısımlarında yazan UNF teriminin Türkçe karşılığı ise UNF = Unfollow bu şekildedir.

Bu yazıyı hazırlarken https://www.teknoli.com/instagram-unf-ne-demek-unf-nedir/ adresini kaynak olarak kullandığımı belirtmek istiyorum.