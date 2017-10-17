Instagram’a Yeni Başlayanlar için Detaylı Kullanım Rehberi

Instagram uygulaması sosyal medya uygulamaları arasında en popüler uygulamalardan bir tanesidir. Instagram üzerinde fotoğraflarınızı paylaşabilir farklı kişileri takip edebilir veya yeni takipçiler edinebilirsiniz. Facebook’un sahipliğini yaptığı bu uygulama yaptığı son güncellemeler ile birlikte popülerliğini arttırıp günlük yaklaşık 700 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştır. Sizde eğer Instagram kullanıcılarının arasına katılmak istiyorsanız wikinasil.net tarafından oluşturulmuş detaylı rehberi inceleyebilirsiniz.

Konumuza Instagram uygulamasının yüklenmesi ve üyelik hesaplarının açılması ile başlangıcı yapalım.

Instagram Nasıl Açılır?

Instagram hesabını açmadan önce telefonumuza Instagram uygulamasını yüklemekte fayda var. Buradaki linkten Android, buradaki linkten ise iOS cihazlar için Instagram uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.

Instagram uygulamasını başarı ile telefonumuza yükledikten sonra Email ile üyeliğinizi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yada uygulamaya Facebook üzerinden de kayıt olmanız mümkün. Kayıt olma işlemi sırasında Instagram kullanıcı adınızı tam olarak istediğiniz bir şey olarak seçmeye özen gösterin. Bu kullanıcı adı diğer kişilerin sizleri arayarak bulacağı isim olacaktır.

Bunun yanı sıra Instagram hesabınızı açtıktan sonra profilinizi nasıl düzenleyeceğinize bir göz atalım.

Instagram Profili Düzenleyelim

Instagram hesabınızı başarılı bir şekilde oluşturduktan sonra Instagram hesabınıza giriş yapıp uygulamanın ana sayfasının alt sağ kısmında bulunan insan şeklindeki ikona tıklayın. Bu kısıma girdikten sonra “Profili Düzenle” seçeneğine tıklayın. Bu kısımdan aşağıdaki değişiklikler yapılabilir:

Profil Fotoğrafı

Ad Soyad

Kullanıcı Adı

İnternet Sitesi

Biyografi

Gizli Bilgiler

E-posta

Telefon

Cinsiyey

Yukarıdaki bilgileri çok kolay bir şekilde profil kısmında değiştirebilirsiniz.

Instagram’da Fotoğraf Nasıl Yüklenir?

Instagram uygulamasına giriş yaptıktan sonra uygulamanın ana menüsünden alttaki ikonlardan artı şeklinde olan ikona tıklıyoruz. Ardından galerimizde olan tüm fotoğraflar açılıyor dilerseniz eskiden çekmiş olduğunuz fotoğraflardan seçebilirsiniz ya da alttaki seçeneklerden “Fotoğraf” kısmını seçerek anlık yeni fotoğrafta seçebilirsiniz. Fotoğrafınıza karar verdikten sonra sağ üstten “İleri” butonuna tıklayın ve karşınıza filtreler gelecektir. Filtrelerden dilediğiniz filtreyi seçebilir veya filtrenin ayarını değiştirebilirsiniz. Bu ayarları tamamladıktan sonra yukarıdaki seçeneklerden tekrardan “İleri” butonuna tıklayın ve son paylaşma ekranı karşınıza gelecektir. Bu kısımda fotoğrafınızın altından görünecek olan açıklama yazabilirsiniz. Açıklama kısmında hashtag kullamak fotoğrafınızın daha fazla beğenilmesini sağlayacaktır. Ayrıca insanları etiketleme, konum ekleme, facebook, twitter, tumblr gibi sosyal paylaşım ağlarında otomatik olarak fotoğrafınızın paylaşılması gibi ayarlar da bu kısımdan yapılmaktadır.

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Instagram’da Takipçilerinizi Nasıl Arttırabilirsiniz?

Instagram hesabınızı başarı ile oluşturduktan sonra her kullanıcının istediği şeylerden bir tanesi bol takipçili bir Instagram hesabına sahip olmaktır çünkü böylelikle daha fazla fotoğraflarınızdan beğeni alabilir ve daha bilinir bir kişi olabilirsiniz. Bu tarz bir şey yapmak için bu durumu hileler ile uğraşmadan yapmak istiyorsanız biraz daha zahmetli ancak bir o kadar da kalıcı olacaktır. Şimdi sizlere Instagram için bazı takipçi arttırma yöntemlerinden bahsedeceğim.

Profilinizi düzenleyin ve ilgi çekici bir profil resmi kullanmaya özen gösterin.

Hemen hemen her gün kullanıcıları sıkmadan ve bir kompozisyona sahip olan fotoğraflar atmaya çalışın.

Attığınız fotoğrafların kaliteli bir fotoğraf makinesi ile çekilip iyi bir şekilde düzenlendiğinden emin olun.

Fotoğraflarınızı paylaşırken hashtag kullanmaya özen gösterin ve profilinizin herkese açık olup olmadığını kontrol edin.

Farkı ünlü kişilerin veya toplulukların fotoğraflarını beğenip takip etmekten çekinmeyin.

Hemen hemen yukarıdaki şeyleri gerçekleştirdiğiniz takdirde hesabınızın takipçi sayısında ciddi artışlar olacaktır.

Instagram Hesabınızı Dondurabilirsiniz

Eğer Instagram hesabınızı kullanmayı bir süreliğine bırakmak istiyorsanız Instagram hesabınızı dondurabilirsiniz. Instagram hesabınızı dondurmak üstelik tüm bilgilerinizi saklı tutar ve bir daha hesabınızı aktif ettiğinizde fotoğraflarınız ve profiliniz aynı şekilde geri gelir. Bundan dolayı eğer hesabı bir süreliğine durdurmayı düşünüyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. instagram dondurma işlemi için aşağıdaki adımları yapabilirsiniz.

Instagram hesabınızı dondurmak için öncelikle Instagram uygulamasına giriş yapın. Ardından dondurmak istediğiniz hesap bilgileriniz ile üyelik girişinizi tamamlayın. Alttaki menü kısmından insan ikonuna tıklayarak profilinize girin ve “Profilimi Düzenle” seçeneğine tıklayın. Önünüze gelen ekranda ekranı aşağı doğru kaydırın ve “Hesabımı Geçici Olarak Kapat” seçeneğine tıklayın. Ardından hesabınızı dondurma sebebinizi belirttikten sonra güvenlik sebebi ile tekrardan şifrenizi girdikten sonra hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirerek hesabınızı tamamı ile silmemiş geçici olarak kapatmış olursunuz. Bir daha hesabınızı açmak için uygulama üzerinden eski şifreniz ile uygulamaya giriş yapmanız yeterli olacaktır.