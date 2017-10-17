Instagram’da Hikayeye Bakanlar Neye Göre Sıralanıyor?

Instagram hikayeme bakanlar neye göre sıralanıyor sorusu eminim bir çok Instagram kullanıcısı tarafından merak edilmiştir. Instagram hikayeyi görenler sırası neye göre değişiyor konusu oldukça kafa karıştırıcı ve henüz Instagram’da bu konuda bir açıklama yapmış değil.

Instagram uygulamasına atmış olduğunuz hikayeler 24 saatin ardından otomatik olarak silinir. Bu 24 saat içerisinde hikayenizi görmüş kişileri, hikayenizden aşağıdan yukarı kaydırma işlemi yaparak görebilirsiniz. Hikayeye bakanlar listesi hikayeniz görüntülendikçe artar ve liste git gide karmaşık bir hale gelir.

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Instagram Hikayeme Bakanlar Neye Göre Sıralanıyor?

Instagram üzerinden hikayenizi paylaştıktan sonra sizi takip edenler hikayenize bir bir bakmaya başlar. Hikaye görenler listesinde ilk 3-4 kişi de pek meraklanmayız ancak hikayeyi gören sayısı arttıkça merakta artmaya başlar. Hikayeme ilk kim baktı, en son kim baktı gibi sorular ardı ardına gelir.

Instagram hikayenize ilk bakan kişi, hikayeye bakanlar listesinde en altta yer alır. Hikayenize en son bakan kişi ise en üstte yer alır. Ancak bu her zaman böyle olmayabiliyor. Sizin profilinizi sürekli takip eden, fotoğraflarınızı paylaşan ve sizinle sürekli etkileşim içerisinde olan Instagram profilleri bazen ilk bakanlardan olsa da en üstte çıkabiliyor.

Yani Instagram hikayeme bakanlar neye göre sıralanıyor sorusunun net bir cevabı yok ancak üstte de dediğimiz gibi sizinle çok etkileşimi olanlar üst sıralarda çıkar. Eğer Instagram hikayeme ilk kim baktı gibi bilgiler sizin için çok önem teşkil ediyorsa, hikayenizi paylaştıktan sonra her 5 dk da bir hikayeye bakanlar listesine girip ekran görüntüsü alabilirsiniz ve ardından listenin neye göre değişip değişmediğini de gözlemlemiş olursunuz.