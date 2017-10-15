Instagram uygulamasına gelen hikaye özelliği uygulamanın daha da sık kullanılmasını sağladı. Artık neredeyse çoğu Instagram kullanıcısı normal fotoğraf atmayı bırakıp sadece hikaye atmaya başladı. Hikaye atarken dikkat etmeniz gereken noktalar var, bunlardan birisi de instagram hikaye boyutu.

Instagram hikayesi atarken daha önce çekmiş olduğunuz fotoğrafları atarken fotoğraflar yaklaştırılmış şekilde ekrana çıkar. Bu uyumsuz çözünürlükten dolayı kaynaklanmaktadır. Instagram’a atacağınız fotoğrafın yakınlaştırılmış olarak çıkması, tüm fotoğraftaki bazı kısımların çıkmamasına neden olabilir.

Instagram hikayesine tam boy fotoğraf nasıl atılır ?

İlk olarak telefonunuzun kamera ayarından yapmanız gereken bir ayar var. Cep telefonunuzdan fotoğraf çekmek için kameranızı açın. Kamera uygulaması açık iken ekranda bulunan “Ayar” ikonuna dokunun. Ardından bu kısımda bulunan “fotoğraf çözünürlüğü” kısmını 16:9 olarak değiştirin.

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16:9 ayarını yaptıktan sonra fotoğraflarınız Instagram hikayesinde tam boy çıkacaktır. Tabi kamera açınızın her zaman dikey olması gerekiyor. Yatay olarak çekeceğiniz fotoğraflar yine yakınlaştırılmış bir şekilde çıkacaktır.