Instagram Hikayesine Anket Özelliği Geldi ! ( Hikayeye Anket Nasıl Eklenir ? )

Instagram uygulaması dur durak bilmiyor. Instagram uygulamasına adeta her güncellemede yeni bir özellik ekleniyor. Bu eklenen yeni özelliklerden biri ise hikayede anket özelliği. Artık son gelen güncelleme ile hikayelerinize anket ekleyebileceksiniz.

Hikayenize fotoğraf ekledikten sonra çıkartmaların bulunduğu kısımda anket özelliğini seçtiğiniz taktirde otomatik olarak size anketinizin sorusunu ve şıklarını doldurmanızı istiyor. Ardından hikayenizi görüntüleyen arkadaşlarınız bu iki seçim arasından tercihini kullanabiliyor. Anketinize oy kullanan kişileri, toplam oy sayısını, kimlerin görüntülediğini ve kimlerin hangi seçeneği oyladığını görebilirsiniz.

Instagram hikayeye Anket nasıl eklenir ?

Instagram hikaye kısmına fotoğrafınızı ekledikten sonra aşağıdan yukarı kaydırma işlemi yapın. Ardından açılan pencere kısmından “ANKET” seçeneğini seçin. ANKET seçeneğini seçtikten sonra “Bir soru sor” kısmına sorunuzu yazın. Ardından alt kısımda “EVET” ve “HAYIR” şeklinde 2 seçenek bulunmakta. Bunların üzerine dokunarak bu anket seçeneklerinin yazısını değiştirebilirsiniz.

VİDEOLU ANLATIM:



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Hikayenizde belli bir zamandan sonra oy kullananlar oldukça anket oy kullanım oranları anketinizde görünecektir.

Anketine oy kullandığım kişi beni görebilir mi ?

Evet görebilir. Instagram hikayesine anket ekledikten sonra hikayeyi görenlerin hemen üstünde oy veren kişiler gözükmekte. Hemde hangi oyu verdiği bile gözükmekte :)