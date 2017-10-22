Huawei Mate 10 Pro Teknik Özellikleri

Son zamanların en iyi çıkışını yapan ve aralıklarla satış konusunda Samsung ile Apple gibi dev firmaları gerisinde bırakan Hauwei firması akıllı telefonun da akıllısı adını verdiği Hauwei Mate 10 Pro’nun özellikleri duyuruldu.

Zeki telefon olarak adlandırılan Hauwei Mate 10 Pro modelinden kullanıcılar oldukça hoşnut kalacak çünkü cihazın hem kendine has özellikleri hem de teknik özelliklerinin iyi olması ve fiyatının da uygun olmasından dolayı satış sayılarının yüksek olması beklenmektedir. Peki Hauwei Mate 10 Pro teknik özellikleri nedir, cihazın RAM bellek hafızası, depolama alanı, batarya gücü ve kamera çözünürlükleri ne kadar?

Hauwei Mate 10 Pro Teknik Özellikleri

Hauwei Mate 10 Pro telefonunu diğer telefonlardan ayıran en büyük özelliği kesinlikle farklı durmasıdır. Buna göre Hauwei Mate 10 Pro cihazının ön ve arka kasası da cam yüzey ile üretildi. Telefon 6 inç büyüklüğünde yani büyük ekran severler için telefon oldukça yeterli gelecektir.

Mate 10 Pro modelinde sekiz çekirdekli Kirin 970 işlemcisi bulunurken bu özelliğin yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB ROM özellikleri tüm kullanıcıları adeta kendisine hayran bırakmaktadır. Google firması tarafından yeni çıkartılan Android 8.0 Oreo işletim sistemi bu telefonda bulunuyor. Yani cihaza birde Oreo güncellemesi yapmanıza gerek yok.

Pil konusunda Huawei firması çok iyi çalışmış ve cihazın bataryasını 4.000 mah gücünde yapmış. Yani şarj konusunda sorun yaşayanlar için Mate 10 Pro cihazı oldukça ideal olarak gözükmektedir.