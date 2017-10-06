Huawei Gizlenen Uygulamalar Nasıl Geri Getirilir ?

Huawei, 2017 yılında mobil cihazlar kategorisinde çıkışa geçti. Huawei GR5, P8, P9, P10 ve Lite modelleri ile Akıllı telefon kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başaran Huawei, özellikle kamera konusunda çoğu kullanıcıyı mest ediyor.

Akıllı cihazların gelişmesi ile beraber daha önce ekstra uygulamalar ile yapılabilen özellikler, artık cihazların içerisinde herhangi bir programa gerek kalmadan yapılabiliyor. Bunlardan biriside Huawei telefonun ana ekranında uygulamaları gizlemek. Ana ekranda uygulamalarını ilk defa gizleyen Huawei kullanıcıları, bu gizli uygulamaların nasıl geri getirilebileceği konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorlar.

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Huawei Gizlenen uygulamalar Nasıl Geri Alınır ? Gizlenen uygulamalar nerede ?

Ana ekranındaki uygulamaları bilerek veya istemeyerek gizleyen Huawei kullanıcıları, “Ekranda gizlediğim uygulamaları nereden bulabilirim” sorusuna yanıt arıyor. Diğer Android telefonlarda da bulunan “Uygulama gizleme” özelliği Huawei’de de bulunmakta ve gizlenen uygulamaları görmenin oldukça basit bir yolu var ancak bunu ilk başta öğrenmeden bilmek oldukça ütopik bir durum.

Cihazınızın ana ekranında iken iki parmağınızla dokunarak büyütme hareketi yaparsanız cihazınızda bulunan gizli uygulamaları görebilirsiniz.